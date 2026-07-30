Ile Maurice: Éducation - 61 093 élèves dans les écoles primaires publiques

Le député Ehsan Juman a interrogé le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, sur les effectifs scolaires ainsi que sur le nombre de membres du personnel dans les écoles primaires et secondaires publiques et subventionnées depuis le 1eᣴ janvier 2026. Il a également demandé des informations sur les taux d'absentéisme.

Le ministre Mahend Gungapersad a indiqué que le pays compte au total 420 établissements scolaires, soit 219 écoles primaires publiques, 53 écoles primaires subventionnées, 66 établissements secondaires publics (dont six relevant du MGI/RTI) et 82 établissements secondaires privés sous contrat (grant-aided secondary schools).

Au niveau des effectifs, les écoles primaires publiques accueillent 61 093 élèves, contre 17 098 dans les écoles primaires subventionnées. Les collèges et lycées publics comptent 37 358 élèves, tandis que les établissements secondaires privés sous contrat en accueillent 42 218.

Concernant le personnel, les écoles primaires publiques comptent 4 880 enseignants et 1 898 membres du personnel non enseignant. Les écoles primaires subventionnées emploient, pour leur part, 1 193 enseignants et 538 membres du personnel non enseignant.

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Dans le secondaire, les établissements publics comptent 5 279 enseignants et 2 061 membres du personnel non enseignant, alors que les établissements privés sous contrat disposent de 4 821 enseignants et de 2 256 membres du personnel non enseignant.

S'agissant des données relatives à l'absentéisme des élèves, des enseignants et du personnel non enseignant, le ministre a précisé qu'un délai supplémentaire était nécessaire pour finaliser leur compilation. Ces informations seront déposées à la bibliothèque de l'Assemblée nationale une fois disponibles.