Ile Maurice: La réparation d'un mur d'enceinte estimée à Rs 1 million

Après plus de deux ans d'attente, le dossier de la réparation du mur situé à l'arrière de l'école de Richelieu semble enfin sur le point de connaître son épilogue. C'est dans ce contexte que la Deputy Prime Minister et ministre de l'Égalité des genres, Arianne Navarre-Marie, accompagnée du ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, ainsi que des junior ministers Fabrice David et Kugan Parapen, se sont rendus sur place, le mardi 28 juillet, pour une visite de terrain. L'objectif : constater les dégâts causés par les fortes pluies survenues il y a deux ans, mais aussi les autres manquements auxquels l'établissement fait face actuellement.

Une visite saluée par la «head mistress»

Contactée, la head mistress de l'école, Mariam Hossenbokus, s'est dit très satisfaite de cette visite. «Après avoir échangé avec eux, j'ai le sentiment que les choses avancent», confie-t-elle, non sans espérer que cette démarche débouche sur des retombées positives pour son établissement.

«Peut-être une première»

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De son côté, le junior minister à l'Agro-industrie, Fabrice David, a tenu à remercier Mariam Hossenbokus pour son accueil, ainsi que le ministre de l'Éducation pour s'être déplacé en personne. Selon lui, il s'agirait peut-être de la toute première fois qu'un ministre de l'Éducation effectue une visite à l'école de Richelieu.

Le sujet central de cette rencontre demeure sans conteste la réparation du fameux mur, dont l'état actuel compromet la sécurité des élèves tout en leur bloquant l'accès au terrain de football, les privant ainsi d'une activité sportive pendant la récréation.

Le coût des travaux, estimé jusqu'à Rs 1 million, a fait l'objet de discussions approfondies. Fabrice David a assuré que le ministre de l'Éducation ferait tout son possible pour trouver une solution dans les meilleurs délais. Au-delà du mur, d'autres problématiques liées à l'infrastructure ont également été passées en revue, notamment la nécessité de rénover les toilettes de l'école.

Un coup de pouce pour le jardin endémique

Fabrice David a par ailleurs promis d'apporter, à travers son ministère, un soutien pour l'aménagement des jardins de l'établissement, qui abrite notamment un jardin endémique. Des officiers du ministère devraient s'y rendre prochainement, avec possiblement de nouvelles plantes à la clé, dans le cadre des efforts nationaux en matière de biodiversité et d'agriculture. Le ministère entend ainsi accompagner l'école de Richelieu et sa head mistress afin d'offrir aux enfants les meilleures conditions pour grandir et devenir les citoyens responsables de demain.

Des travaux déjà entamés

Du côté du ministère de l'Éducation, on précise que le coût du mur reste pour l'instant approximatif, celui-ci dépendant de sa longueur et de sa hauteur exactes, une évaluation ayant été réalisée par des techniciens et ingénieurs. En attendant, durant ces vacances scolaires, des travaux de pose de grillage sont en cours afin de permettre aux enfants d'accéder de nouveau au terrain de football dès la rentrée du troisième trimestre. Quant à la construction définitive du mur, elle pourrait être programmée pour les prochaines vacances scolaires.

Enfin, le ministre Mahend Gungapersad s'est également rendu sur un terrain avoisinant appartenant au ministère de l'Éducation, qu'il souhaiterait transformer en jardin d'enfants au bénéfice des petits de la localité.