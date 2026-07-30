Ile Maurice: Plusieurs kilos de drogue pris dans les mailles du filet en une journée

L'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a mené, le mercredi 29 juillet, diverses opérations à travers le pays qui ont abouti à l'arrestation de plusieurs suspects et à la saisie de différentes drogues, dont la valeur marchande totale est estimée à près de Rs 55 millions. Les enquêteurs ont également intercepté des graines de cannabis destinées à être introduites à Maurice.

À Cité EDC, Olivia, une équipe de l'ADSU Flacq a procédé à deux arrestations. La première opération a conduit à l'interpellation de Wilsiv Charlette, 60 ans. Lors de la perquisition à son domicile, les policiers ont découvert 2,398 kg de cannabis, deux balances électroniques portant des traces de drogue ainsi que du matériel de conditionnement. La valeur de la drogue saisie est estimée à Rs 3,597 millions.

Dans la même localité, les enquêteurs ont arrêté Marie Emilie Ruth Gaelle Aza, 25 ans. À son domicile, ils ont retrouvé 6,329 kg de cannabis répartis dans plusieurs colis ainsi que Rs 183 500, une somme soupçonnée de provenir du trafic de drogue. La valeur des stupéfiants est estimée à Rs 9,493 millions. La jeune femme fait également l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent.

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À Baie-du-Tombeau, l'ADSU Metro North a arrêté Jean-Patrick Nigel Anderson Armoogum, 26 ans. La fouille de son domicile a permis la découverte de 404,17 g de cannabinoïdes synthétiques, 589,27 g de cannabis, 36,04 g de cocaïne, ainsi qu'une bouteille contenant une solution de cannabinoïdes synthétiques, du matériel de préparation et une balance électronique. La valeur de la saisie est évaluée à Rs 14 millions.

À Camp-Le-Vieux, Rose-Hill, les policiers ont interpellé Ronaldo Ryan Brandon Dimitri Rabaye, 22 ans. Ils ont saisi chez lui 492 g de cocaïne, 406 g de crystal meth et 436 g d'héroïne, ainsi qu'une balance électronique et un téléphone portable. La valeur marchande de cette cargaison est estimée à Rs 20,22 millions. Quelques heures plus tard, une autre opération de l'ADSU Western à Trèfles, Rose-Hill, a mené à l'arrestation de Louis Noah Mathieu Manuel, 21 ans. Les enquêteurs ont découvert 515 g d'héroïne, d'une valeur estimée à Rs 7,75 millions.

À Coromandel, une équipe de l'ADSU Metro a effectué une perquisition au domicile de Mohammad Ridwan Shaik Ibrahim, 31 ans, mécanicien, absent au moment de l'intervention. En présence de son épouse, Anastasia Ibrahim, les policiers ont découvert, près de l'aile arrière d'une voiture, 30,5 g d'héroïne répartis en 201 doses ainsi que 3,7 g de méthamphétamine. Après son audition, l'épouse du suspect a été autorisée à partir. Mohammad Ridwan Shaik Ibrahim est, lui, recherché.

Par ailleurs, au Parcel Post Office, les officiers de la Harbour Team, en collaboration avec la douane, ont intercepté une enveloppe arrivée à Maurice le 18 avril à bord du vol BA2065. Le colis contenait six graines de cannabis. Une enquête a été ouverte pour identifier les personnes impliquées dans cette tentative d'importation.

Les suspects arrêtés ont été placés en détention. Les enquêtes se poursuivent afin d'identifier d'éventuels complices et de démanteler les réseaux impliqués.