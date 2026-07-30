Ile Maurice: Un tournoi pour tisser des liens de fraternité entre jeunes de l'océan Indien

Ce jeudi 30 et vendredi 31 juillet, quatre équipes de jeunes footballeurs de moins de 11 ans, en provenance de Maurice, Rodrigues et La Réunion, se réuniront pour disputer un tournoi amical. Loin d'être une simple compétition sportive, cet événement vise à promouvoir le football et, surtout, à renforcer les liens d'amitié entre les jeunes des différentes îles de l'océan Indien.

Ce tournoi, qui existe depuis dix ans, se déroule sous la direction de Reshad Boodhoo, coach reconnu et ancien joueur du Scouts Club et du Sunrise SC. Responsable de l'Association Sportive de Rivière-des-Anguilles/Tyack Foot Sud et entraîneur du Moka Rangers, Reshad Boodhoo incarne l'esprit de cette manifestation : dépasser la simple quête de trophées pour privilégier la formation humaine.

Les quatre équipes engagées cette année sont le FC Rodrigues, le Moka Rangers, la Doha Academy et les Dauphins de Saint-Louis de La Réunion. Selon Reshad Boodhoo, l'objectif principal reste de créer des liens authentiques entre les participants. «Au-delà de l'aspect sportif, ce qui est important pour nous, c'est la rencontre et l'amitié entre les jeunes issus des autres îles. Notre académie est en quelque sorte une école de vie», explique-t-il.

Le sport comme vecteur d'éducation

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Reshad Boodhoo souligne également le rôle préventif du sport dans la vie des jeunes. «Le sport en général est un excellent moyen pour les jeunes de se concentrer sur des activités saines et d'éviter de tomber dans des fléaux comme la drogue», affirme-t-il. Cette philosophie a porté ses fruits : plusieurs jeunes formés par son académie ont par la suite intégré des équipes évoluant en première division.

Jérémy Piquet, président d'un Accueil Collectif de Mineurs (ACM) pour les enfants de 6 à 11 ans à La Réunion, qui connaît Reshad Boodhoo depuis 25 ans, partage cette vision. Il insiste sur le fait que ces échanges inter-îles vont au-delà du simple tourisme et «permettent de découvrir des talents sportifs cachés parmi la jeunesse». «À travers ces interactions, il est essentiel de comprendre les différences culturelles et sportives entre les deux régions afin de s'enrichir mutuellement», ajoute-t-il.

Fort de plusieurs années d'expérience comme éducateur, entraîneur et formateur, Jérémy Piquet considère le football comme «un formidable vecteur d'éducation, de respect, de solidarité et d'inclusion sociale». Pour lui, accompagner les jeunes à travers le sport constitue un engagement fondamental. En mettant l'accent sur les valeurs de vie, l'amitié et le respect mutuel, les organisateurs rappellent que le véritable enjeu du sport chez les jeunes réside dans la formation de citoyens responsables et solidaires, bien au-delà des résultats affichés au tableau d'affichage.