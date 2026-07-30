Ile Maurice: «D'une histoire commune à une prospérité partagée»

30 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Lors de la cérémonie de signature du Memorandum of Understanding établissant le UK-Mauritius Enhanced Strategic Trade Partnership (ESTP), ce jeudi 30 juillet au Caudan Arts Centre, le haut-commissaire britannique, Paul Brummell, a résumé l'esprit de cet accord en reprenant les mots du film produit par l'Economic Development Board : le Royaume-Uni et Maurice passent d'une histoire commune à une prospérité partagée.

Le diplomate a rappelé que la relation commerciale entre les deux pays représente environ 2 milliards de livres sterling par an, en hausse de 15 % par rapport à l'année précédente. Selon lui, l'ESTP vise à mettre en place un mécanisme permettant aux entreprises britanniques et mauriciennes, ainsi qu'aux deux gouvernements, de travailler ensemble pour résoudre proactivement les difficultés commerciales et accompagner Maurice dans la réalisation des objectifs de sa Vision 2050.

Interrogé sur le dossier des Chagos, Paul Brummell a réaffirmé l'engagement du gouvernement britannique envers l'accord signé en mai 2025 entre les deux pays. Il a reconnu l'existence de certaines difficultés liées à sa mise en oeuvre, tout en maintenant que cet accord demeure le bon choix, tant pour le Royaume-Uni que pour Maurice et pour les Chagossiens.

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Sur la question du thon, le haut-commissaire a expliqué que Maurice bénéficiait de longue date d'un accès en franchise de droits au marché britannique. Il a précisé que le Royaume-Uni avait, plus tôt cette année, étendu cet avantage à d'autres pays afin de répondre à la hausse du coût de la vie et de réduire les prix pour les consommateurs britanniques, une mesure présentée comme temporaire, applicable jusqu'à fin 2028.

Tout en admettant que cela réduit provisoirement l'avantage relatif dont jouissait Maurice, il a insisté sur l'importance durable du marché britannique pour le thon mauricien, évoquant notamment sa visite de l'usine de Princes à Maurice et les liens solides entre les deux pays sur ce secteur.

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