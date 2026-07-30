Afrique: Un analyste américain met en garde contre le risque que la stratégie de l'Érythrée consistant à agir par procuration ne déstabilise la Corne de l'Afrique

Addis Ababa — L'analyste géopolitique américain Andrew Korybko a averti que la stratégie de « guerre par procuration » menée par le régime érythréen risquait de déstabiliser davantage la Corne de l'Afrique, d'alimenter l'insécurité et de menacer la stabilité régionale.

Dans son récent article intitulé « La guerre hybride de l'Érythrée contre l'Éthiopie menace de mettre le feu à toute la Corne de l'Afrique », Korybko soutient que les politiques menées par l'Érythrée sous Isaias Afwerki sont motivées par un objectif stratégique visant à empêcher l'Éthiopie de s'imposer comme une puissance régionale forte.

S'appuyant sur les événements récents, l'analyste fait valoir que la stratégie de l'Érythrée inclut un soutien présumé à des groupes armés opposés à la paix, contribuant ainsi à la persistance des conflits et de l'instabilité dans toute la Corne de l'Afrique.

L'analyse de Korybko rejoint les observations formulées par Getachew Reda, conseiller du Premier ministre pour les affaires de l'Afrique de l'Est, lors de la conférence annuelle sur la sécurité nationale organisée fin juin par le Collège national de défense éthiopien.

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Getachew a souligné que les calculs stratégiques de l'Érythrée visent à garantir que l'Éthiopie reste affaiblie sur les plans politique et économique.

« L'Érythrée considère que sa sécurité est assurée par une Éthiopie affaiblie », a écrit Korybko.

Il a qualifié les actions de l'Érythrée de forme de guerre hybride, combinant pressions politiques, soutien clandestin à des groupes insurgés et efforts visant à entraver le progrès économique et la cohésion nationale de l'Éthiopie.

L'analyste a en outre fait valoir qu'Addis-Abeba avait proposé à plusieurs reprises d'élargir la coopération économique avec l'Érythrée -- notamment par le biais d'offres faisant état d'investissements stratégiques et de partenariats en matière d'infrastructures liés à un accès fiable et sans restriction à la mer.

Cependant, ces initiatives ont été rejetées par Asmara, a précisé l'analyste américain.

Selon M. Korybko, une intégration économique plus étroite renforcerait non seulement l'économie éthiopienne, mais accélérerait également le développement régional, rendant une telle coopération stratégiquement indésirable du point de vue de l'Érythrée.

Il a noté que l'Éthiopie prônait une réponse à deux volets, axée sur l'accélération du développement national et des projets d'infrastructure, tout en intensifiant les efforts diplomatiques visant à garantir l'accès à la mer et à renforcer la coopération régionale.

Korybko a également fait valoir que le paysage sécuritaire de la Corne de l'Afrique est devenu de plus en plus complexe en raison de l'alignement stratégique de l'Égypte sur l'Érythrée.

Il a affirmé que Le Caire utilisait l'Érythrée comme intermédiaire pour contenir l'Éthiopie, transformant ainsi des différends bilatéraux de longue date en un enjeu géopolitique plus large ayant des répercussions sur l'ensemble de la région.

« La véritable menace pour la paix régionale vient de l'Égypte, mais la plus directe provient de l'Érythrée », a écrit Korybko, avertissant que la Corne de l'Afrique risquait de devenir un nouveau théâtre de rivalités par procuration aux conséquences potentiellement considérables.

Établissant des parallèles avec les rivalités géopolitiques dans d'autres régions, l'analyste a averti que la persistance des tensions pourrait accroître le risque d'un conflit plus vaste, à moins que celles-ci ne soient résolues par une diplomatie soutenue, un dialogue régional et des mesures de renforcement de la confiance.

Korybko a conclu que l'Éthiopie devrait continuer à renforcer sa résilience économique, son développement national et son engagement diplomatique, tout en restant vigilante face à l'évolution des défis sécuritaires régionaux.

Il a en outre averti qu'à moins que l'Érythrée ne change de cap ou que la communauté internationale ne prenne des mesures plus décisives pour encourager la désescalade, la paix fragile de la Corne de l'Afrique pourrait être soumise à des tensions croissantes, dont les conséquences s'étendraient bien au-delà de la région.