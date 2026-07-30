Sénégal: Un accord définitif trouvé sur la délimitation de la frontière commune

Le Sénégal et la Gambie ont franchi une étape importante dans le processus de délimitation de leur frontière commune. Dans un communiqué, le Secrétariat permanent sénégalo-gambien annonce qu'un accord définitif a été conclu entre les deux États pour une délimitation « claire et consensuelle » de la frontière.

Selon le communiqué, cet accord est le fruit des hautes instructions des chefs d'État des deux pays, qui ont privilégié le dialogue, la concertation et l'esprit de fraternité afin de parvenir à une solution durable sur cette question.

Dans la foulée de cet accord, les opérations conjointes de réaffirmation et de densification de la frontière sud reprendront à partir du 15 août 2026. Les travaux concerneront le tronçon reliant Touba Tranquil - Dar Salam à Saré Yoro Guèye - Jahanka, une zone stratégique du tracé frontalier entre les deux pays.

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Le Secrétariat permanent sénégalo-gambien a salué le rôle déterminant des responsables des commissions nationales chargées des frontières. Il a notamment adressé ses félicitations à Alieu Njie, président de la Commission nationale des frontières de la République de Gambie, ainsi qu'au Général de Division Cheikh M. L. B. Camara, président de la Commission nationale de Gestion des Frontières de la République du Sénégal.

L'institution souligne que leurs efforts et leur engagement ont largement contribué à l'aboutissement de cet accord, présenté comme une avancée majeure pour le renforcement de la coopération bilatérale et la consolidation des relations de bon voisinage entre Dakar et Banjul.