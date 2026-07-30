Sénégal: JOJ «Dakar 2026»-preparation et livraison des jeux - Le COJOJ donne un satisfécit au secteur privé

Depuis l'attribution des JOJ au Sénégal, le secteur privé national a joué un rôle essentiel dans le processus d'organisation de l'événement mondial qui se déroulera du 31 octobre au 13 novembre. Cette collaboration a été magnifiée par le Comité d'organisation des JOJ (COJOJ) et les différentes organisations patronales au cours de la réunion d'informations et d'échanges organisée hier, mercredi par le Conseil national du Patronat du Sénégal (CNP). Le taux de 70 % des marchés confiés à des entreprises nationales, témoigne, selon le président COJOJ Mamadou Diagna Diagna, de la confiance accordée au savoir-faire sénégalais, à une volonté de faire des Jeux un véritable levier de développement économique pour notre pays.

La collaboration entre le comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse et le secteur privé a été essentiel dans la préparation en direction des prochains Jeux olympiques de la Jeunesse « Dakar 2026 ». De la validation du dossier du Sénégal dans l'attribution des JOJ au Sénégal aux livraisons des infrastructures, il a pris une part d'une importante dans le processus. En effet, plus de 70 % des marchés attribués par le COJOJ ont été confiés à les entreprises nationales. Ce choix est selon le président Mamadou Diagna Ndiaye « pleinement assumé ».

« Un chiffre, bien plus qu'un indicateur ; témoigne, de la confiance accordée au savoir-faire sénégalais et de la volonté de faire des Jeux un véritable levier de développement économique pour notre pays. Nous avons voulu que « Dakar 26 » soit non seulement une réussite sportive et organisationnelle », a-t-il souligné lors de la réunion d'informations et d'échanges organisée hier, mercredi à la maison de l'entreprise par le Conseil national du Patronat du Sénégal ( CNP) et les différentes organisations patronales d'entreprises notamment, CNES et le MDES.

« L'apport du secteur constitue une opportunité de création de valeur pour notre tissu économique »

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Au-delà de la réussite sportive et organisationnelle, l'apport du secteur constitue une opportunité de création de valeur pour notre tissu économique, de permettre au monde de découvrir le savoir-faire de nos entreprises, leur créativité, leur compétitivité et leur sens de l'innovation. Mais aussi de construction d'un héritage durable. Les JOJ sont une célébration d'espoir,

« Ils offriront des opportunités nouvelles à de nombreux secteurs : les services, le numérique, le tourisme, les transports, l'industrie, les médias, la culture, l'économie créative, l'hôtellerie, la restauration et bien d'autres encore », souligne t-il.

« La préparation des JOJ est entrée dans la phase la plus exigeante »

Le président Mamadou Diagna a rappelé que la préparation des JOJ est entrée dans la phase la plus exigeante. Dans cette perspective, il a invité le secteur privé à plus d'engagement à travers leurs expertises et le sponsoring.

« Nous savons aussi que les grands événements se gagnent souvent dans les derniers kilomètres. C'est précisément pour cette raison que nous avons souhaité vous réunir aujourd'hui. Non pas pour regarder le chemin parcouru. Mais pour construire ensemble la dernière ligne droite. Nous avons besoin de votre engagement renouvelé. Nous avons besoin de vos expertises. Nous avons besoin de vos innovations. Nous avons aussi besoins de vos contributions notamment à travers le programme de sponsoring Nous avons besoin que chaque entreprise se sente pleinement partie prenante de cette réussite nationale », soutient-il.

« Le secteur privé dans son ensemble a exprimé sa satisfaction »

Au nom des organisations soeurs, le président du CNP a ainsi magnifié la collaboration avec le COJOJ et exprimé sa volonté de le maintenir

« Je veux dire merci aux organisations soeurs du CNP qui sont présentes ici. On peut dire que le secteur privé dans son ensemble a exprimé sa satisfaction à la démarche qui a été engagée avec le COJOJ. La réunion d'aujourd'hui est la manifestation de l'engagement que nous avons mais aussi un appel à poursuivre les contributions diverses dans les 95 derniers jours », a rassuré le président Baidy Agne.

« Rejaillir quelques chose dans nos inconscients collectifs et au seul bénéfice d'une entité qu'on s'appelle le Sénégal »

Mamadou Diagna Ndiaye a ainsi tenu à rappeler que grands enjeux du premier événement sur le sol sénégalais. Il affirme que les Jeux Olympiques de la Jeunesse « Dakar 2026 » ne laisseront pas seulement des souvenirs mais ils laisseront non seulement un héritage d'infrastructures mai aussi un héritage de compétences nouvelles, d'une jeunesse plus inspirée et « d'un pays qui aura démontré qu'il est capable de réussir lorsqu'il agit dans l'unité. »

«Je suis convaincu que cet héritage sera d'autant plus fort qu'il aura été construit avec un secteur privé pleinement engagé. C'est une première, il faut que quelque chose rejaillit dans nos inconscients collectifs et au seul bénéfice d'une entité qu'on s'appelle le Sénégal. C'est ce que nous avons en partage et tout ce que nous faisons», lance le Monsieur JO de Dakar 2026.