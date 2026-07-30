Sénégal: Université Cheikh Anta Diop de Dakar - A l'ISAC, Augustin Coly prend les rênes sous le signe de la continuité

L'Institut Supérieur des Arts et des Cultures (ISAC) initie une nouvelle page de son histoire, ouvre un avec l'installation du professeur Augustin Coly à sa direction. Ancien chef du département de Lettres modernes, il succède au professeur Babacar Mbaye Diop à l'issue d'une cérémonie de passation de service organisée hier, mercredi 29 juillet dans les locaux de l'Institut, installés au Musée Théodore Monod.

La cérémonie de passation de service s'est déroulée en présence du Directeur des Ressources humaines de l'Université Cheikh Anta Diop, du Secrétaire général de l'Université Ibrahima Kane, ainsi que des enseignants, chercheurs, personnels administratifs et technique de l'Institut. Dans son intervention, le Secrétaire général a rappelé que « le travail n'est jamais achevé » et la continuité du service public universitaire repose sur un engagement permanent et une volonté constante de progresser. Saluant le travail accompli par l'équipe sortante, il a invité le nouveau directeur à poursuivre les efforts entrepris afin de porter l'Institut vers de nouvelles ambitions.

Au moment de transmettre les responsabilités, le professeur Babacar Mbaye Diop a dressé un bilan marqué par la reconnaissance envers l'ensemble des acteurs qui ont accompagné son mandat. Il a notamment remercié le Recteur de l'Université pour la mise à disposition de deux salles ayant permis à l'ISAC de poursuivre ses activités dans des conditions plus favorables. Tout en saluant cet appui institutionnel, il a insisté sur la nécessité pour l'Institut de disposer, à terme, de ses propres infrastructures afin de renforcer son autonomie et d'accompagner son développement.

Il a déclaré que, l'investissement dans les arts et la culture ne constitue pas une dépense, mais un levier de développement capable d'attirer des ressources importantes. Il a ainsi estimé que la disponibilité d'un espace adapté ouvrirait naturellement la voie à la mobilisation des financements nécessaires au rayonnement de l'établissement.

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Le directeur sortant a également rendu hommage à l'ensemble des collaborateurs qui l'ont accompagné durant son mandat. Il a salué le professionnalisme et l'engagement d'une équipe qu'il a qualifiée de dynamique, tout en exprimant sa gratitude envers le Musée Théodore Monod pour son accueil et la qualité de la collaboration entretenue avec l'Institut. Il n'a pas manqué d'associer à ces remerciements les anciens responsables de l'ISAC dont les efforts successifs ont contribué à bâtir et à consolider cette institution universitaire consacrée aux arts et aux cultures.

Les représentants des personnels enseignants, de recherche, administratifs, techniques et de service ont, pour leur part, unanimement salué le parcours du professeur Babacar Mbaye Diop. Ils ont mis en avant sa disponibilité, son sens de l'écoute, son ouverture au dialogue ainsi que l'esprit de sacrifice dont il a fait preuve dans la conduite des affaires de l'Institut. Ils ont également adressé leurs voeux de réussite à son successeur, en exprimant l'espoir de voir cette dynamique se poursuivre dans un climat de confiance et de collaboration.

Prenant officiellement ses fonctions, le professeur Augustin Coly a placé son mandat sous le signe de la concertation et du travail collectif. Il a assuré vouloir inscrire son action dans une démarche fondée sur l'écoute et la proximité avec l'ensemble des membres de la communauté universitaire. Affirmant que sa porte restera ouverte à tous, il a insisté sur l'importance du dialogue comme moteur de la gouvernance et de la réussite des projets de l'Institut.

Fort de l'expérience acquise au sein de la Faculté des Lettres et Sciences humaines, où il a évolué dans un environnement accueillant plusieurs milliers d'étudiants, le nouveau directeur estime que les spécificités de l'ISAC, caractérisé par une communauté plus restreinte, devraient favoriser des échanges plus directs et une collaboration encore plus étroite entre les différents acteurs. Une approche qu'il entend mettre au service du développement de l'Institut, avec l'ambition de consolider les acquis tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour cette structure universitaire dédiée à la promotion des arts, de la culture et de la création.