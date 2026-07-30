Congo-Kinshasa: Deux personnes tuées lors d'attaques armées nocturnes dans le territoire de Nyiragongo

Au moins deux personnes ont été tuées lors d'incursions d'hommes armés survenues dans la nuit de mercredi à jeudi 30 juillet dans le territoire de Nyiragongo, au nord de la ville de Goma, au Nord-Kivu. Selon des sources locales, plusieurs biens ont également été pillés au cours de ces attaques dont les auteurs n'ont pas encore été identifiés.

Le premier incident a été signalé vers 23 heures dans le village de Bugamba 1, situé dans le groupement de Mudja. D'après des témoignages recueillis sur place, des hommes armés ont pris pour cible une boutique, emportant diverses marchandises avant d'abattre par balles le propriétaire de l'établissement, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années.

Quelques heures plus tard, soit vers 1 heure du matin, une seconde attaque a été enregistrée à Kiziba 1, dans le secteur communément appelé « 9 Portes ». Des assaillants armés ont fait irruption dans une habitation et ont ouvert le feu sur la propriétaire des lieux. Grièvement blessée, celle-ci a été évacuée vers une structure sanitaire, mais a succombé à ses blessures. Des sources locales rapportent également que d'autres personnes auraient été blessées lors de cette attaque.

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Selon plusieurs habitants, certains assaillants portaient des tenues militaires, alimentant les interrogations sur leur identité. Jusqu'à présent, aucune autorité n'a communiqué officiellement sur les auteurs de ces actes.

Ces attaques ont provoqué une vive inquiétude au sein de la population locale. Après plusieurs mois d'une relative accalmie dans cette partie du territoire de Nyiragongo, les habitants redoutent une recrudescence de l'insécurité dans cette zone actuellement sous contrôle de l'AFC/M23.

Les familles des victimes et plusieurs acteurs communautaires déplorent notamment l'absence de mécanismes judiciaires pleinement opérationnels pour traiter les actes criminels commis dans la région. Selon eux, cette situation contribue à renforcer le sentiment d'impunité et d'insécurité parmi les populations civiles.

Face à la multiplication des incidents sécuritaires signalés ces dernières semaines, les habitants appellent les autorités compétentes et les responsables en charge du maintien de l'ordre à renforcer les mesures de protection afin de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens dans le territoire de Nyiragongo.