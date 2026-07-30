Congo-Kinshasa: Au moins 40 jeunes formés pour renforcer la lutte contre Ebola en Ituri

Une quarantaine de jeunes communicateurs et influenceurs de Bunia ont choisi de s'engager davantage dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Réunis dans le cadre d'une session de formation sur la communication des risques et l'engagement communautaire, ils ont été sensibilisés aux modes de transmission du virus, aux mesures de prévention ainsi qu'aux mécanismes d'alerte précoce.

Cette initiative est portée par le Parlement des jeunes de l'Ituri, avec l'appui du Centre de coordination des urgences de santé publique. L'objectif est de renforcer l'implication des jeunes dans la riposte contre cette épidémie qui touche actuellement vingt-six des trente-six zones de santé de la province.

Au cours de la formation, les participants ont été informés sur les signes cliniques de la maladie, les procédures d'alerte en cas de suspicion, la prise en charge des malades ainsi que le processus d'enterrement digne et sécurisé.

Pour les organisateurs, cette activité vise à encourager un engagement actif des jeunes dans la lutte contre la 17e épidémie d'Ebola enregistrée en République démocratique du Congo.

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À l'issue de la formation, les participants ont exprimé leur détermination à accompagner les efforts de riposte dans leurs communautés. Ils recommandent toutefois que ce type d'initiative soit étendu aux zones les plus reculées, également touchées par l'épidémie.