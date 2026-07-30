Congo-Kinshasa: Modernisation de l'axe Soyo-Mvuadu pour désengorger la circulation à Matadi

L'axe Soyo-Mvuadu, tronçon clé de trois kilomètres pour fluidifier le trafic portuaire et désenclaver les quartiers reculés de Matadi est en plein travaux de réhabilitation et de modernisation depuis mercredi 29 juillet. Ce chantier, axé sur le creusage des caniveaux et la libération des emprises routières, est perçu par la population comme une réponse concrète aux embouteillages récurrents causés par l'intense circulation des poids lourds desservant le port et le manque d'voies de déviation.

Sur le terrain, le déploiement des engins marque la fin d'un long calvaire pour les usagers de cet axe autrefois dégradé. Outre la fluidification globale de la circulation urbaine, ce projet routier permet de connecter des zones jusqu'ici difficilement accessibles, à l'instar du quartier Ndemba.

Les habitants accueillent ces aménagements avec enthousiasme, voyant dans la démolition des emprises illégales un mal nécessaire pour le développement de leur milieu :

« Nous, les filles de Ndemba, nous étions très reculées. Même quand ton homme venait te raccompagner, il devait s'arrêter loin sur la grande route. Mais désormais la moto entrera jusque dans les avenues. Vraiment, c'est très bien. »

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Les travaux sont exécutés par l'entreprise Wasicongo, qui s'attelle actuellement aux ouvrages de terrassement et d'assainissement afin de garantir la durabilité de la future chaussée.

Lutumba Jet, l'un des responsables du chantier pour l'entreprise Wasicongo, détaille les opérations en cours : « On a commencé à mettre des connecteurs qui vont commencer à recevoir de l'eau et là nous avons commencé avec des fouilles, le terrassement, pour permettre à ce que la route qui sera construite soit de très bonne qualité. »

Une fois achevée, cette voie alternative offrira un itinéraire plus fluide et sécurisé pour contourner les points de congestion du chef-lieu du Kongo-Central.