Congo-Kinshasa: Prince Kihangi salue l'adoption d'une charte écologique pour une ville de Goma plus verte

Soixante-dix organisations locales de Goma ont adopté, samedi 25 juillet, une charte écologique visant à faire de cette région, une ville plus verte, plus résiliente et plus attractive sur le plan touristique. Une avancée saluée par Prince Kihangi, coordonnateur de l'organisation Les Écologistes RDC et initiateur du projet.

Cette initiative rassemble divers acteurs de la société, notamment des médias, des écoles primaires, des universités, des entreprises et des associations. À travers cette charte, les organisations signataires s'engagent à unir leurs efforts pour promouvoir la protection de l'environnement et encourager des pratiques écologiques au quotidien.

Selon Prince Kihangi, initiateur du projet, cette démarche vise à renforcer la sensibilisation des populations aux enjeux environnementaux, tout en contribuant à l'amélioration du cadre de vie dans la ville de Goma.

Invité de Radio Okapi ce jeudi 30 juillet, Prince Kihangi a souligné l'importance d'une mobilisation collective pour relever les défis environnementaux auxquels fait face la ville.

Il s'entretient avec Rosalie Zawadi : Les promoteurs de la charte espèrent que cette dynamique favorisera une gestion plus durable de l'environnement et renforcera l'image de Goma comme une ville engagée dans la protection de son patrimoine naturel.