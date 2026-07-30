Togo: Une moustiquaire, un enfant sauvé

En visite sur plusieurs sites de distribution de moustiquaires imprégnées, le ministre de la Santé, Jean-Marie Tessi, a rappelé l'efficacité de cet outil dans la lutte contre le paludisme, information à lire jeudi dans L'Économiste.

Les moustiquaires imprégnées d'insecticide restent en effet l'un des piliers de la prévention contre le paludisme au Togo, où la maladie circule toute l'année et s'aggrave particulièrement pendant la saison des pluies, lorsque les moustiques se multiplient.

Placées au-dessus des lits, elles créent une double barrière physique et chimique contre les piqûres de l'anophèle, le moustique vecteur du paludisme, qui pique principalement la nuit.

Leur efficacité repose sur deux mécanismes complémentaires : d'une part, elles empêchent le contact direct entre le moustique et la personne endormie ; d'autre part, l'insecticide dont elles sont imprégnées tue ou repousse les moustiques qui entrent en contact avec le tissu, réduisant ainsi la population de moustiques dans l'environnement immédiat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les études montrent que leur usage régulier permet de réduire significativement l'incidence du paludisme, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, les groupes les plus vulnérables face aux formes graves de la maladie.

Cet outil de prévention s'inscrit dans une approche combinée, aux côtés d'autres interventions déjà déployées au Togo : la chimioprévention saisonnière chez les enfants, le traitement préventif chez les femmes enceintes, la gratuité du diagnostic et de la prise en charge, ainsi que le vaccin antipaludique R21/Matrix-M, introduit dans le pays depuis septembre 2025 pour les enfants dès l'âge de 5 mois.

Loin de remplacer les moustiquaires, ce vaccin vient s'ajouter à l'arsenal existant, comme une barrière supplémentaire dans une stratégie qui mise sur la complémentarité des interventions plutôt que sur une solution unique.