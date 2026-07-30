Togo: Nouvelle dynamique

30 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Gnama Latta a été nommé à la présidence du conseil d'administration de la future Ligue de football professionnel du Togo (LPF).

Une décision qui traduit la volonté des autorités et de la Fédération togolaise de football (FTF) d'accélérer la professionnalisation du championnat national.

Pilote de ligne chevronné et ancien directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC Togo), Gnama Latta aura pour mission de conduire cette réforme.

Créée le 8 janvier dernier par la FTF, la LPF doit transformer durablement l'organisation du football national, avec une gouvernance plus moderne, plus performante et davantage tournée vers les résultats.

La nouvelle structure devra notamment professionnaliser la gestion des clubs, renforcer l'attractivité des compétitions, améliorer les infrastructures sportives, valoriser les jeunes talents et développer un véritable écosystème économique autour du football.

« Il nous faut travailler à redonner à notre football ses gloires d'antan et nous nous y engageons avec l'appui des plus hautes autorités, dont le président du Conseil qui ne ménage aucun effort pour le sport au Togo », a déclaré Gnama Latta.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.