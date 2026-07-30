Togo: Fluidité logistique

30 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Le transfert continu des conteneurs entre le Port autonome de Lomé (PAL) et la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA, 30 km de Lomé)), opérationnel depuis quelques jours, confirme la pertinence du projet et l'impact sur la fluidité du corridor.

Dimanche dernier, 132 conteneurs pleins (192 EVP) ont été transférés du port vers la PIA, et 133 conteneurs vides (205 EVP) dans le sens inverse.

Concrètement, cette nouvelle organisation raccourcit les délais de transfert, fluidifie la chaîne d'approvisionnement et offre aux entreprises implantées sur la PIA un environnement logistique plus performant.

Une grande partie du trafic est destinée au Burkina Faso.

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