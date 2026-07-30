Sénégal: BRVM - Poursuite de la situation contrastée des indices phares de la Bourse ce jeudi 30 juillet 2026.

30 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

La situation contrastée des indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée depuis plusieurs journées, s'est poursuivie à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 30 juillet 2026.

L'indice BRVM Composite a enregistré une baisse de 0,15% à 481,48 points contre 482,21 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en baisse de 0,20% à 228,81 points contre 229,27 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige a cédé 1,13% à 175,50 points contre 177,51 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, il enregistre une hausse de 0,59% à 367,50 points contre 365,36 points la veille.

La même situation contrastée est constatée au niveau des indices sectoriels. De fortes baisses sont notées concernant les indices BRVM-Services Publics (moins 3,16% à 221,07 points contre 228,28 points la veille) et BRVM Energies (moins 2,67% à 156,16 points contre 160,45 points précédemment). Par contre l'indice BRVM Consommation a connu une forte hausse de 1,60% à 201,73 points contre 198,56 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,13% à 192,11 points contre 191,87 points précédemment.

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La valeur des transactions s'est rehaussée à 3,392 milliards de FCFA contre 1,956milliard de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 28,108 milliards, en passant de 18 576,229 milliards de FCFA la veille à 18 548,121 milliards de FCFA ce 30 juillet 2026. Celle du marché des obligations connait une baisse de 5,866 milliards, à 12 984,247 milliards FCFA contre 12 990,113 milliards FCFA le mercredi 29 juillet 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (plus 6,25% à 68 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 5,28% à 39 690 FCFA), EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 5,26% à 1 500 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 3,11% à 1 660 FCFA) et Oragroup Togo (plus 1,52% à 3 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 7,36% à 2 770 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (moins 5,95% à 8 700 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (moins 5,76% à 5 975 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 4,66% à 8 600 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 3,85% à 5 000 FCFA).

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