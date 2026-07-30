Sénégal: Concours général 2026 - Une édition marquée par l'inclusion et davantage de distinctions, 129 prix pour 118 lauréats

Dakar — L'édition 2026 du Concours général a enregistré une progression du nombre de distinctions et de la participation, tout en étant marquée par une avancée majeure en matière d'inclusion avec la participation, pour la première fois, de candidats non-voyants et malvoyants, a indiqué jeudi le directeur de l'Enseignement moyen secondaire général, Saliou Ndiaye.

Présentant les statistiques de l'édition 2026, lors de la cérémonie officielle du Concours général, il a fait état de 129 distinctions octroyées cette année, contre 120 en 2025, soit une hausse de neuf récompenses. Au total, 118 élèves ont été sacrés lauréats, dont 55 filles et 63 garçons.

Le directeur de l'Enseignement moyen secondaire général a également relevé une augmentation du nombre de candidats inscrits au Concours général, passé à 3 690, soit 122 de plus que lors de l'édition précédente. Les filles demeurent majoritaires parmi les participants avec 2 261 candidates, contre 1 429 garçons.

Concernant les distinctions, 103 sont revenues à des élèves du public, contre 26 pour le privé. Selon le sexe, 74 distinctions ont été obtenues par des garçons, contre 55 par des filles.

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Comme de coutume, le Concours général est présidé par le chef de l'Etat. Cette 60e édition, dont l'ancienne ministre de la Santé, Pr Awa Marie Coll Seck est la marraine, ne fait pas exception. Le président Bassirou Diomaye Faye y a prononcé le discours d'usage sur le thème "Le Sénégal à l'heure des JOJ 2026 : refonder le sens du bien commun à l'école des valeurs olympiques".

Pour la première en terre africaine, le Sénégal va accueillir, dans moins de 100 jours, les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, du 31 octobre au 13 novembre 2026 sous le slogan "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".

Dans son intervention, le directeur de l'Enseignement moyen secondaire général a notamment souligné qu'un record historique avait été établi cette année par Ahmed Babou, sacré meilleur élève du Concours général pour la deuxième année consécutive.

L'élève de 18 ans, en classe de Terminale S1 au Prytanée militaire de Saint-Louis, a réalisé une performance inédite dans l'histoire du Concours généra, décrochant quatre premiers Prix : Français, Citoyenneté et Droits de l'Homme, dissertation philosophique et Physique.

Selon Saliou Ndiaye, ces résultats traduisent la vitalité de l'excellence scolaire au Sénégal et confirment la volonté des autorités éducatives de promouvoir un système éducatif à la fois performant, équitable et plus inclusif.