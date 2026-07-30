Afrique: Transformation de l'enseignement supérieur - Cinq établissements africains récompensés

Dakar — Cinq établissements d'enseignement supérieur africains, dont l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement du Burkina Faso, ont été récompensés par le "Prix pour la transformation de l'enseignement supérieur", décerné par la Fondation Mastercard, en reconnaissance de leurs efforts visant à améliorer les opportunités éducatives des jeunes en Afrique.

L'Université d'Addis-Abeba (Éthiopie), l'université Kwame Nkrumah des sciences et technologies (Ghana), l'Université Muni (Ouganda) et l'Université du Rwanda (Rwanda) font partie des établissements récompensés.

Chaque lauréat recevra trois millions de dollars américains, soit plus de 1, 715 milliards de francs CFA, afin de leur permettre aux universités concernées de développer leur "action transformatrice, à travers des initiatives convenues avec chaque établissement pour améliorer les opportunités éducatives des jeunes en Afrique", indique un communiqué transmis à l'APS.

Le Prix pour la Transformation de l'Enseignement Supérieur (AHEFT) décerné par la Fondation Mastercard est "un prix annuel, unique en son genre, soutenue par un engagement de 500 millions de dollars US sur dix ans", note le communiqué.

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Il souligne que ce prix récompense les établissements d'enseignement supérieur africains qui jouent un rôle dans la transformation durable et systémique, et élargissent les opportunités offertes aux jeunes.

L'Université d'Addis-Abeba (Éthiopie) a été récompensé dans la catégorie "Excellence en recherche et innovation", pour sa capacité à aligner la recherche sur les priorités nationales, à renforcer le développement de la main-d'oeuvre et à relier directement les connaissances scientifiques aux opportunités économiques, aux services publics et au bien-être des communautés.

L'assemblage de l'Université d'Addis-Abeba avec l'hôpital de Tikur Anbessa, qui accueille environ 884 000 patients par an, permet de mener des formations cliniques, des recherches et des prestations de services à grande échelle.

L'Institut international de l'eau et de l'ingénierie environnementale de Burkina Faso est primé pour l'excellence dont il fait preuve en enseignement et apprentissage, basée sur son innovation dans un système éducatif pratique en ingénierie et des disciplines techniques.

Créé par 16 pays africains de la région du Sahel, poursuit le texte, cet institut a formé plus de 13 000 diplômés, dont 70 % ont trouvé un emploi dans les douze mois suivant l'obtention de leur diplôme, et plus de 95 % sont restés travailler en Afrique dans des secteurs tels que l'eau, le climat, l'énergie et les infrastructures.

L'Université Kwame Nkrumah des sciences et technologies (KNUST) du Ghana a été récompensée pour le compte de la catégorie "excellence en recherche et innovation", pour avoir mis en place l'un des principaux écosystèmes de recherche et d'innovation en Afrique.

"Grâce à des plateformes telles que l'incubateur d'entreprises de Kumasi, le Centre d'innovation et le Centre de conseil en technologie, KNUST transforme la recherche en start-ups, en solutions industrielles et en retombées pour la société, démontrant ainsi comment la science, la technologie et l'entrepreneuriat peuvent être les moteurs de la transformation économique et de la création d'emplois."

L'Université Muni (MU), basée en Ouganda, remporte le prix d'excellence dédié à la transition vers l'emploi et portant sur la création des parcours efficaces assurant une transition vers le monde du travail pour les réfugiés et les jeunes défavorisés.

L'Université du Rwanda (UR), cinquième lauréat, a été distinguée dans la catégorie "Excellence en matière de santé", pour son rôle central dans le renforcement du système de santé et des effectifs de santé du Rwanda, grâce à la formation de plus de 26 000 professionnels de santé.

"Son modèle de formation ancré dans la communauté touche près de 500 000 personnes par le biais de stages cliniques, de programmes de proximité et de services de santé universitaires. Aujourd'hui, l'Université du Rwanda s'est imposée comme un leader régional dans les domaines de la santé numérique, de la vaccinologie, du génie biomédical et de l'innovation en matière de systèmes de santé", indique le communiqué.

"C'est le moment de repenser ce que les établissements d'enseignement supérieur peuvent apporter en tant que moteurs du développement du capital humain - non seulement en tant que lieux d'apprentissage, mais aussi en tant que voie directe vers l'emploi, la participation économique et un avenir meilleur pour les jeunes à travers l'Afrique", a déclaré John Nkengasong, directeur exécutif des initiatives en matière d'enseignement supérieur, au sein de la Fondation Mastercard.