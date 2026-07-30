Sénégal: Allo Goor Gi, une IA avec des contenues pédagogiques certifiés

Dakar — Alioune Badara Mbengue, le concepteur de l'intelligence artificielle (IA) Awa, en a présenté, jeudi, une autre, "Allo Goor Gi", conçu pour répondre aux questions des élèves, mais également assister les enseignants et le personnel administratif à partir de contenus pédagogiques élaborés par les professeurs et validés par les inspecteurs, a constaté l'APS.

Cette solution technologique innovante est accessible sans connexion internet, via un appel téléphonique en wolof et en français.

"Pour la première fois, un élève sénégalais peut dialoguer avec une intelligence artificielle dans sa propre langue depuis un téléphone, aussi simple soit-il", a dit Alioune Badara Mbengue, lors de la présentation, ce jeudi, à l'occasion de la cérémonie de remise des prix du Concours général.

"Allo Goor Gi" est développée par Andakia, la startup qu'il a fondée dont le pari est de " maîtriser de l'intelligence artificielle, l'adapter réalités locales et la mettre au service de l'école et de la jeunesse" du continent.

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L'outil a été conçu en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et va intégrer progressivement les autres langues nationales codifiées.

"Allo Goor Gi constitue une véritable révolution, en ce qu'elle pourrait permettre à près de quatre millions d'élèves d'accéder à des ressources éducatives, quel que soit leur lieu de résidence", selon son concepteur.

En plus de promouvoir des solutions technologiques conçues localement pour répondre aux besoins du système éducatif national, elle traduit une volonté de renforcer la souveraineté numérique du pays, a-t-il souligné.

"Allo Goor Gi est développée par une entreprise sénégalaise et hébergée sur des serveurs installés au Sénégal", a fait savoir Alioune Badara Mbengue.