Sénégal: Grand Magal 2026 - Le préfet de Mbacké annonce de nouvelles mesures de circulation du 31 juillet au 4 août

Le préfet du département de Mbacké, Khadim Hann, a pris un arrêté réglementant la circulation des véhicules à moteur et hippomobiles, à l'occasion du Grand Magal de Touba, prévu le 2 août, afin de fluidifier le trafic et de faciliter les déplacements des pèlerins.

Selon cet arrêté, les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 31 juillet à zéro heure et resteront applicables jusqu'au 4 août à minuit.

Le document indique qu'il est prévu un important plan de circulation fixant les itinéraires obligatoires ou recommandés pour les véhicules en provenance de Diourbel, Mbacké, l'autoroute Ila Touba, Kaffrine, Linguère, Dahra Djolof, Taïf, Ndiouroul, Kébémer et Darou Mouhty.

Les automobilistes venant de Diourbel et de Mbacké disposeront de plusieurs itinéraires d'accès à Touba, notamment par la nouvelle route de Gawane-Darou Salam, la rocade, l'héliport, le rond-point Touba Ndiarème, la Corniche ou encore la route dite "Ndiouga Kébé", selon leur destination.

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L'arrêté interdit toutefois aux véhicules circulant sur la Route nationale n°3 (RN3) dans le sens Diourbel-Touba d'emprunter l'axe des "deux voies" reliant Ngabou au rond-point Touba Fall.

Le préfet précise également que seuls les véhicules munis d'un ordre de mission spécial pourront accéder à la zone piétonne aménagée à l'intérieur de Touba, les détenteurs de laissez-passer étant déviés au niveau du rond-point Ndiéné.

Pour les usagers empruntant l'autoroute Ila Touba, plusieurs itinéraires alternatifs sont également définis afin de répartir les flux vers les différents accès de la ville sainte. En revanche, la circulation des gros porteurs demeure interdite sur cette autoroute pendant cette période.

Le plan de circulation prévoit également des dispositions spécifiques pour les véhicules en provenance de Kébémer, Darou Mouhty, Kaffrine, Linguère, Dahra Djolof, Taïf et Ndiouroul, avec des déviations destinées à éviter les principaux points de congestion.

L'arrêté instaure par ailleurs plusieurs restrictions à l'intérieur de Touba. Ainsi, la circulation est interdite dans les deux sens sur l'axe reliant la Grande Mosquée au poste de contrôle de police de Khaira, à l'exception des véhicules bénéficiant d'une autorisation spéciale.

Les autorités interdisent également la circulation des véhicules hippomobiles sur les routes bitumées de la ville de Touba. Un arrêté complémentaire du maire de Touba Mosquée précisera les circuits qui leur seront réservés.

À Mbacké, les charrettes ne pourront plus stationner aux abords de la station-service Guèdé Oil, ex-Elton.

L'arrêté interdit aussi la circulation des gros porteurs sur les principaux axes routiers de Touba, sauf pour les véhicules d'intervention et ceux munis d'un ordre de mission spécial. Ces camions devront emprunter la Corniche pour rejoindre leur site de destination, notamment la zone de Mbal.

Afin de mieux contrôler les flux de circulation le jour du Magal, un dispositif de filtrage sera mis en place de 6 heures à minuit au niveau de plusieurs grandes intersections, notamment à CBAO, Darou Khoudoss, Darou Minam et Gouye Mbind, où seuls les véhicules disposant d'un ordre de mission spécial seront autorisés à franchir les barrages.

Le préfet interdit également le stationnement de tous les véhicules aux abords immédiats de la Grande Mosquée de Touba, cette zone étant exclusivement réservée aux piétons durant le pèlerinage.

Les véhicules du gouverneur de la région de Diourbel, du préfet de Mbacké, du sous-préfet de Ndame, des maires de Mbacké et de Touba Mosquée, des forces de défense et de sécurité, des sapeurs-pompiers, des services de santé ainsi que les véhicules d'intervention munis d'un ordre de mission spécial estampillé "Service " ne sont pas concernés par ces restrictions.

Le préfet rappelle que toute infraction aux dispositions de cet arrêté expose son auteur aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Il charge les services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale d'assurer l'application effective de ces mesures durant toute la période du Grand Magal.