Sénégal: Événements religieux - Les FDS appelées à plus de rigueur face à l'insécurité routière

Thiès — Le gouverneur de la région de Thiès, Saer Ndao, a exhorté, mercredi, la police et la gendarmerie à faire preuve de "plus de rigueur" à l'encontre des automobilistes et conducteurs de motocycles indélicats, soulignant que "l'indiscipline" au volant demeure le principal facteur d'insécurité routière lors des rassemblements religieux.

"Il ne faut pas négocier avec la sécurité. Il faut être rigoureux dans l'application de la réglementation, pour que les gens soient disciplinés", a-t-il dit à trois jours du grand Magal de Touba, célébré dimanche.

Le gouverneur de Thiès s'exprimait ainsi au cours d'une réunion du Comité régional de développement consacrée aux préparatifs du Gamou annuel de Ndiassane, prévu le 2 septembre prochain.

"Le respect du code de la route est obligatoire et cela nécessite que les forces de défense et de sécurité soient tout le temps présentes sur la route, mais aussi qu'elles assurent la sécurité, [en faisant] obligation à tout le monde de respecter les consignes", a notamment martelé Saer Ndao.

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Constatant que plusieurs cas d'accidents ne relevaient pas d'erreurs matérielles, mais plutôt d'un problème de comportement", il a averti qu"'on ne peut pas accepter que l'indiscipline des uns cause du tort aux autres".

Il a invité les conducteurs de véhicules et de motocycles à se soumettre à la réglementation routière et à "prendre (leurs) responsabilités", afin d'éviter que "les accidents de la route ne soient notre quotidien".

La région de Thiès abrite plusieurs foyers religieux qui drainent, chaque année, des milliers de fidèles, à l'occasion de rassemblements religieux, posant régulièrement un défi de sécurité routière.

Les événements les plus en vue sont les Gamous de Tivaouane, Ndiassane, Pire, Thiénaba pour les musulmans, le pèlerinage marial de Popenguine, pour les chrétiens.

Le gouverneur a en ce sens exhorté tout le monde à oeuvrer au "respect scrupuleux et strict du code de la route", pour une circulation routière sécurisée.