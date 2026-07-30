Sénégal: Tambacounda - Le préfet veut une réorganisation de la gouvernance du marché central

Tambacounda — Le préfet du département de Tambacounda Alioune Badara Mbengue, a souligné la nécessité d'une réorganisation de la gouvernance du marché central de la principale ville du Sénégal oriental, afin d'éviter la recrudescence des cas d'incendie enregistrés dans ce lieu de commerce.

"Il y a un autre aspect qui va venir aussi compléter les mesures déjà prises, c'est la réorganisation de la gouvernance du marché [...], toutes les difficultés rencontrées se trouvent par rapport aux comportements de certains, donc il faudra mettre en place un dispositif de gouvernance qui va permettre de prendre en charge ces préoccupations", a-t-il annoncé.

Le préfet du département de Tambacounda s'exprimait lors d'une opération de simulation d'incendie au marché central organisée mercredi soir par la 61e compagnie de secours et d'incendie de Tambacounda.

Cette opération de simulation fait suite à plusieurs cas d'incendie notés ces derniers mois au niveau marché central de Tambacounda, occasionnant des pertes matérielles d'une grande importance chez les commerçants.

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Après cette série d'incendies enregistrés au niveau au marché central de Tambacounda, l'autorité administrative, en rapport avec la mairie, avait pris des mesures coercitives pour faire à cette situation.

Des opérations de désencombrement ont été ainsi effectuées pour liber certaines emprises du marché.

Concernant les installations électriques, des audits et contrôles ont été faits pour identifier certains branchements clandestins.

"Il y a énormément de leçons apprises et progressivement, nous sommes en train de prendre les dispositions pour davantage sécuriser le marché", a-t-il dit.

Alioune Badara Mbengue a par ailleurs insisté sur la nécessité d'installer une bouche d'incendie à l'intérieur du marché central de Tambacounda.

"La collectivité territoriale est déjà sensibilisée par rapport à cela, parce que du point de vue bouche d'incendie, il y a juste une qui se trouve au niveau du tribunal (à côté du marché), mais il serait vraiment souhaitable qu'on puisse avoir une bouche à l'intérieur même du marché, pour qu'en cas de situations, qu'on puisse réagir rapidement", a-t-il affirmé.