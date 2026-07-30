Sénégal: Sports électroniques - Mohamed Alioune Diop qualifié aux Finales de l'Esports Nations Cup 2026

Dakar — Le capitaine de la sélection nationale e-sports du Sénégal, Mohamed Alioune Diop, plus connu sous le pseudonyme KING CJØ, s'est qualifié pour les finales Esports Nations Cup (ENC) 2026, annonce la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA).

"Grâce à son excellent classement au FC Pro World Rankings, KING CJØ figure parmi les meilleurs joueurs mondiaux et permet au Sénégal de faire partie des 64 nations directement qualifiées pour les Finales de l'ENC 2026", écrit la FESSEDA dans un communiqué.

Le capitaine des eLions du Sénégal est une figure emblématique de la scène compétitive e-sport de la diaspora, selon le communiqué.

"Reconnu pour son talent, sa régularité et son leadership", KING CJØ "représente depuis plusieurs années l'excellence de l'esport sénégalais au niveau mondial et portera une nouvelle fois les couleurs nationales au plus haut niveau", poursuit la même source.

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L'Esports Nations Cup 2026 rassemblera les meilleures nations du monde autour de 16 disciplines différentes.

Sur le seul volet EA SPORTS FC™ 26, 128 joueurs s'affronteront pour un prize pool de 600 000 dollars, dans le cadre d'un tournoi doté au total de 20 millions de dollars de récompenses, toutes disciplines confondues, indique le communiqué.