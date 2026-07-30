Sénégal: Sports électroniques - Mohamed Alioune Diop qualifié aux Finales de l'Esports Nations Cup 2026

30 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le capitaine de la sélection nationale e-sports du Sénégal, Mohamed Alioune Diop, plus connu sous le pseudonyme KING CJØ, s'est qualifié pour les finales Esports Nations Cup (ENC) 2026, annonce la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA).

"Grâce à son excellent classement au FC Pro World Rankings, KING CJØ figure parmi les meilleurs joueurs mondiaux et permet au Sénégal de faire partie des 64 nations directement qualifiées pour les Finales de l'ENC 2026", écrit la FESSEDA dans un communiqué.

Le capitaine des eLions du Sénégal est une figure emblématique de la scène compétitive e-sport de la diaspora, selon le communiqué.

"Reconnu pour son talent, sa régularité et son leadership", KING CJØ "représente depuis plusieurs années l'excellence de l'esport sénégalais au niveau mondial et portera une nouvelle fois les couleurs nationales au plus haut niveau", poursuit la même source.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Esports Nations Cup 2026 rassemblera les meilleures nations du monde autour de 16 disciplines différentes.

Sur le seul volet EA SPORTS FC™ 26, 128 joueurs s'affronteront pour un prize pool de 600 000 dollars, dans le cadre d'un tournoi doté au total de 20 millions de dollars de récompenses, toutes disciplines confondues, indique le communiqué.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.