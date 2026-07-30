Maroc: Grâce royale au profit de 1.788 personnes à l'occasion de la fête du Trône

Dakar — Le roi du Maroc, Mohammed VI, a accordé la grâce à 1.788 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume, à l'occasion de la fête du Trône célébré ce jeudi, a annoncé le ministère marocain de la justice.

"A l'occasion de la Fête du Trône de cette année Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu perpétue sa gloire, a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume. Ces personnes sont au nombre de 1.788", indique le ministère dans un communiqué relayé par l'agence officielle d'information du royaume, la MAP.

Certains parmi les bénéficiaires de cette grâce royale sont en détention et d'autres en liberté, précise Maghreb Arabe Presse

Il s'agit notamment de grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 9 détenus, de remise de peine d'emprisonnement ou de réclusion en faveur de 1.668 détenus.

Un détenu a bénéficié de la commutation de la sa peine de mort en peine perpétuelle, tandis qu'un autre a vu sa peine perpétuelle commuer en peine à temps.

Les bénéficiaires de la grâce royale et qui sont liberté sont au nombre de 109, selon la MAP.