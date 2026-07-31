Afrique: L'UEFA menace de boycotter les Coupes du monde de la FIFA

La fracture entre la FIFA et l'UEFA s'est encore creusée. Réunies en visioconférence ce jeudi, les 55 fédérations membres de l'instance européenne ont rejeté à l'unanimité le projet porté par Gianni Infantino de créer une société commerciale ouverte à des investisseurs privés.

En guise de riposte, elles menacent désormais de boycotter les prochaines compétitions organisées par la FIFA, y compris la Coupe du monde. Dans un communiqué relayé par l'AFP, l'UEFA affiche une opposition sans concession au projet de la FIFA Forward Enterprise (FFE), destiné à regrouper les activités commerciales de l'instance mondiale.

« L'UEFA et ses 55 membres ne font qu'un. Nous rejetons unanimement et sans équivoque la proposition de la FIFA de transférer les intérêts propriétaires au sein de la Coupe du monde et des autres compétitions de la FIFA à des investisseurs privés », affirme l'organisation européenne.

« La Coupe du monde n'est pas à vendre »

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Pour l'UEFA, le football ne peut devenir un simple actif financier.

« La Coupe du monde ne peut être traitée comme un produit d'investissement », insiste l'instance, avant de marteler : « Aucune partie ne devrait jamais être cédée à des investisseurs privés. La Coupe du monde n'est pas à vendre. » Les fédérations européennes estiment qu'une telle réforme modifierait profondément la gouvernance du football mondial et ouvrirait la porte à une privatisation progressive des compétitions les plus prestigieuses.

La menace d'un boycott

Face à ce qu'elle considère comme une ligne rouge, l'UEFA annonce qu'elle est prête à aller beaucoup plus loin. « Aucune équipe nationale de l'UEFA ne participera à aucune compétition de la FIFA tant que ces propositions resteront d'actualité, à moins que celles-ci ne soient abandonnées dans leur intégralité et que des garanties fermes ne soient données quant au fait que la FIFA n'ouvrira plus jamais sa gouvernance ou ses compétitions à la propriété privée », prévient le communiqué.

Cette position concerne l'ensemble des compétitions organisées par la FIFA, y compris la prochaine Coupe du monde féminine, prévue au Brésil en 2027.

Une crise ouverte avec la FIFA