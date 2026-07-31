Addis Ababa — Le premier Sommet public mondial sur l'Afrique s'est ouvert en Éthiopie sur le thème « Un monde nouveau : l'Afrique façonne notre avenir commun », réunissant des dirigeants politiques, des diplomates, des universitaires, des représentants de la société civile, des jeunes leaders et des experts culturels afin de discuter du rôle de l'Afrique dans le développement mondial et de l'importance d'une coopération internationale renforcée.

Ce sommet, qui s'est tenu dans la capitale éthiopienne, a mis en avant l'influence croissante du continent dans les affaires mondiales et s'est concentré sur la mise en place de partenariats fondés sur l'unité, l'innovation, les échanges culturels et la responsabilité partagée.

Addis-Abeba a été choisie comme ville hôte en raison de son importance historique en tant que centre de la diplomatie et de la coopération africaines, ainsi que de son rôle de siège de l'Union africaine.

Ce sommet s'inscrit également dans le cadre des efforts visant à faire progresser la création de l'Assemblée mondiale des peuples, une plateforme destinée à promouvoir le dialogue, la coopération et les partenariats entre les communautés aux niveaux national, régional et international.

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Lors de l'ouverture du sommet, M. Tsegaye Chama, secrétaire général du Global Black Center et secrétaire général de l'Assemblée mondiale des peuples, a souhaité la bienvenue aux participants et a souligné la contribution de l'Éthiopie à l'indépendance, à la souveraineté et à la diplomatie africaines.

M. Chama a déclaré que l'histoire de résilience et de leadership de l'Éthiopie en faisait un lieu tout indiqué pour des discussions sur les valeurs partagées et l'avenir commun de l'humanité.

Il a souligné que la plus grande ressource de l'Afrique réside dans sa population, en particulier sa jeunesse, et a appelé à un investissement accru dans l'éducation, la science, la technologie, la culture, l'innovation et le leadership des jeunes.

« Le plus grand atout de l'Afrique, ce sont ses habitants : des personnes jeunes, créatives et résilientes, profondément ancrées dans les traditions de communauté et de solidarité », a déclaré M. Chama.

Il a également mis en avant la philosophie africaine de l'Ubuntu « Je suis parce que nous sommes » --, la décrivant comme un message de solidarité, de respect mutuel et de responsabilité collective dont la portée dépasse les frontières du continent.

M. Chama a appelé à un renforcement de la diplomatie publique et à une coopération plus étroite entre les gouvernements, les organisations de la société civile, les institutions universitaires, les entreprises et les réseaux de jeunes afin de relever les défis mondiaux.

De sa part M. Evgeny Terekhin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en Éthiopie et représentant de la Russie auprès de l'Union africaine, a déclaré que le sommet témoignait du rôle croissant de la société civile dans la construction d'un monde multipolaire.

M. Terekhin a ajouté que l'Afrique offrait des enseignements importants grâce à sa diversité culturelle, sa responsabilité sociale et ses approches du développement fondées sur la coopération.

Il a précisé que les discussions menées lors du sommet porteraient sur des enjeux mondiaux majeurs, notamment la sécurité alimentaire, le développement des infrastructures, la protection des systèmes d'information, la diplomatie des jeunes, l'intelligence artificielle, l'éducation, la science et les industries créatives.

Il a réaffirmé l'engagement de la Russie à renforcer sa coopération avec les pays et organisations africains dans les domaines scientifique, éducatif, culturel et humanitaire.

Représentant la Somalie, Abdul Fatah Kasim Mohammed, ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme de la République fédérale de Somalie, a déclaré que l'Afrique jouait un rôle de plus en plus actif dans la définition des changements mondiaux.

Il a souligné que les pays africains étaient confrontés à des défis communs, notamment le changement climatique, la transformation économique, le progrès technologique et la création d'opportunités pour la population jeune en pleine croissance du continent.

« Passons du dialogue à l'action et construisons des partenariats qui apportent des solutions concrètes et des opportunités durables pour les générations futures », a déclaré M. Mohammed.

Un message de Rossotrudnichestvo, transmis par Egor Chaika, directeur de la Maison de la Russie à Addis-Abeba, a souligné l'importance croissante de l'Afrique sur la scène mondiale grâce à son capital humain, ses ressources naturelles, son patrimoine culturel et son intégration régionale.

Ce message a souligné l'importance de la coopération entre la Russie et les pays africains dans les domaines de l'éducation, de la culture, des initiatives humanitaires et du développement de la jeunesse.

La cérémonie d'ouverture a réuni des représentants de l'Éthiopie, de la Somalie, de la Russie, de Cuba, du Nigeria, des Comores et d'autres pays, notamment des responsables gouvernementaux, des chercheurs, des universitaires, des dirigeants de la société civile et des représentants de la jeunesse.

Les organisateurs ont indiqué que les jeunes représentaient une part importante des participants, ce qui reflète l'engagement du sommet à donner les moyens d'agir à la prochaine génération et à renforcer la participation des jeunes aux débats mondiaux.

Le Sommet public mondial sur l'Afrique se poursuivra avec des sessions consacrées à la coopération mondiale, au développement durable, à la technologie, à l'éducation, à la préservation culturelle, aux partenariats économiques et à la contribution de l'Afrique à la construction d'un monde plus interconnecté.