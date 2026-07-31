Afrique: Nations Unies - Les tendances provisoires du Straw Poll favorables aux deux candidatures féminines Rebeca Grynspan et Carolyn Birkett

Une analyse détaillée du Straw Poll 1 (vote indicatif informel du Conseil de sécurité des Nations unies) pour l'élection du prochain Secrétaire général joue décidément à la faveur de deux candidatures féminines que sont: Rebeca Grynspan et Carolyn Birkett arrivées en tête, laissant en rade l'un des grands favoris de cette course, l'argentin Raphaël Grossi. Confidentiel Afrique revient en détails sur le déroulé et la signification de ces rounds de vote.

Carolyn Rodrigues-Birkett

1. Mécanisme du Vote et Enjeux

Total de votants : 15 membres du Conseil de sécurité (5 permanents avec droit de veto + 10 non-permanents).

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Options de vote :

Encourage (Encourager)

Discourage (Décourager / Opposer)

No Opinion (Sans opinion)

Objectif : Mesurer le soutien initial et inciter les candidats ayant un faible soutien ou un fort rejet à se retirer.

Critère clé de victoire : Il faut au moins 9 voix « Encourage » et aucun veto de la part d'un membre permanent au tour final.

2. Dynamic des Candidates en Tête

Rebeca Grynspan (Costa Rica)

Score : 10 Encourage / 1 Discourage / 4 No opinion

Analyse : Excellente position de départ.

Avec 10 voix favorables, elle dépasse déjà le seuil requis de 9 voix.

Son très faible nombre d'oppositions (1 seul Discourage) en fait une candidate consensuelle et forte.

Carolyn Rodrigues Birkett (Guyana)

Score : 9 Encourage / 2 Discourage / 4 No opinion

Analyse : Très bonne dynamique.

Atteint exactement le seuil critique des 9 voix positives.

Présente un profil solide au sein du groupe Amérique latine et Caraïbes (GRULAC).

3. Le Peloton Intermédiaire

Raphael Grossi (Argentine)

Score : 7 Encourage / 2 Discourage / 6 No opinion

Analyse : Position d'attente.

Avec seulement 2 votes défavorables, sa candidature reste très viable.

Le grand nombre de « No opinion » (6) constitue un vivier important à convaincre pour les prochains tours.

Michelle Bachelet (Chili)

Score : 6 Encourage / 5 Discourage / 4 No opinion

Analyse : En difficulté.

Bien qu'ayant une grande notoriété internationale, ses 5 votes « Discourage » montrent des blocages diplomatiques ou de fortes réticences géopolitiques au sein du Conseil.

4. Candidates en Zone Rouge / Fragilisées

Macky Sall (Sénégal)

Score : 6 Encourage / 7 Discourage / 2 No opinion

Analyse : Balance négative.

Il accumule plus de rejets (7) que d'encouragements (6), ce qui rend son ascension compliquée sans issue.

María Fernanda Espinosa Garcés (Équateur)

Score : 5 Encourage / 2 Discourage / 8 No opinion

Analyse : Soutien timide mais réserves limitées.

Elle compte le plus grand nombre d'abstentions/sans opinion (8), signifiant que son profil ne déclenche pas de rejet massif, mais manque pour l'instant d'impulsion.

Olara Otunnu (Ouganda)

Score : 2 Encourage / 5 Discourage / 8 No opinion

Analyse : Très mal engagé.

Très peu de soutien affirmé (2) et un rejet notable (5), ce qui annonce généralement un retrait prochain dans ce type de scrutin.

5. Tendances Principales

1. Avantage aux femmes et à l'Amérique latine (GRULAC) : Les deux candidates en tête (Grynspan et Rodrigues Birkett) sont des femmes d'Amérique latine et des Caraïbes, ce qui répond aux deux grandes attentes non officielles de ce mandat (nommer la première femme Secrétaire générale et respecter la rotation régionale).

2. Plafond d'embargo non encore révélé : Ce premier scrutin ne distingue pas encore les votes des 5 membres permanents (P5 avec veto) de ceux des 10 membres non permanents. Il faudra attendre les bulletins de couleur différente lors des tours ultérieurs pour savoir si le seul vote Discourage de Rebeca Grynspan émane d'un membre disposant du droit de veto.