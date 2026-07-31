Ethiopie: Le ministre des Affaires étrangères Gedion s'entretient avec son homologue camerounais

30 Juillet 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timotheos, s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre des Relations extérieures du Cameroun, Lejeune Mbella Mbella, sur des questions bilatérales et continentales.

Alors que les deux pays s'apprêtent à célébrer le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, ils ont discuté des moyens de renforcer leur coopération économique au-delà de leurs liens politiques et diplomatiques existants.

Le ministre des Relations extérieures du Cameroun, Lejeune Mbella Mbella, a félicité l'Éthiopie pour avoir organisé avec succès la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Il a également exprimé son soutien et sa reconnaissance à l'égard de la décision de l'Éthiopie visant à renforcer les capacités financières de l'Union africaine.

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