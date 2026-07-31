Afrique de l'Est: La coopération entre l'Éthiopie et le Kenya s'étend à de nombreux secteurs

Addis Ababa — La coopération bilatérale entre l'Éthiopie et le Kenya s'étend à de nombreux secteurs, selon Musalia Mudavadi, secrétaire général du gouvernement kenyan et secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la Diaspora.

Dans un entretien accordé à l'ENA, M. Mudavadi a déclaré que les relations de longue date entre les deux pays devraient encore se renforcer.

À cet égard, il a évoqué les initiatives en cours et prévues dans les domaines de la connectivité régionale, de l'énergie et des investissements du secteur privé.

Le secrétaire du Cabinet a cité le programme du corridor LAPSSET à titre d'exemple, le décrivant comme un effort multinational associant l'Éthiopie, le Soudan du Sud et le Kenya visant à améliorer l'accès aux ports et aux corridors de transport de la région.

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M. Mudavadi a déclaré que l'Éthiopie et le Kenya travaillaient sur des projets visant à agrandir le port de Lamu et à mettre en place des infrastructures de liaison qui favoriseront une intégration régionale plus large, notamment grâce à des axes desservant le Soudan du Sud et l'Éthiopie.

Le programme du corridor LAPSSET « permettra également de relier l'Éthiopie, afin que nous puissions offrir à ce pays un accès supplémentaire à la mer via le LAPSSET. Il s'agit d'un programme qui implique l'Éthiopie, le Soudan du Sud et le Kenya », a-t-il précisé.

Concernant la coopération énergétique, M. Mudavadi a indiqué que le Kenya avait déjà signé des accords d'achat et de fourniture d'électricité avec l'Éthiopie, permettant ainsi au Kenya de s'approvisionner en électricité produite par les projets hydroélectriques éthiopiens.

Il a précisé que des lignes de transport d'électricité avaient été construites pour faciliter le transfert d'électricité de l'Éthiopie vers le Kenya, certaines lignes s'étendant même jusqu'en Tanzanie.

« Les lignes de transport ont été construites pour acheminer l'électricité de l'Éthiopie vers le Kenya ; et nous constatons que certaines de ces lignes vont même jusqu'en Tanzanie. Vous pouvez donc constater que cette relation va prendre une ampleur considérable, car nos économies s'intègrent de plus en plus », a déclaré M. Mudavadi.

Il a en outre souligné le renforcement des liens commerciaux entre les deux pays, mentionnant l'investissement de Safaricom, qui, selon lui, est un signe de confiance résultant de l'amélioration de la coopération entre les deux pays.

Le secrétaire général du gouvernement a affirmé que ces partenariats étaient appelés à se développer à mesure que les économies de l'Éthiopie et du Kenya s'intègrent de plus en plus.