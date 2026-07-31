Afrique de l'Ouest: Appel de la CEDEAO à porter les valeurs de paix et de solidarité à l'approche des JOJ Dakar 2026

Mbour — La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et des officiels sénégalais ont souligné, jeudi, le rôle déterminant que les jeunes sont appelés à jouer dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de l'intégration régionale, à trois mois des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

"Au-delà de l'événement sportif, les JOJ sont un cadre de brassage, de communion et de rencontre entre les peuples. Ils permettront à la jeunesse africaine, notamment celle de la CEDEAO, de se retrouver autour des valeurs de paix, de tolérance, de solidarité et de cohésion sociale", a déclaré le conseiller technique au ministère sénégalais de la Jeunesse et des Sports Mouhamadou Sène.

Il intervenait en marge d'une session de haut niveau consacrée aux jeunes leaders de la CEDEAO à Saly (Mbour, ouest).

M. Sène estime que les travaux devraient déboucher sur des perspectives favorables au renforcement de la paix régionale et à la création de nouvelles opportunités pour les jeunes.

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"Impliquer les jeunes dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques communautaires renforcera davantage les actions entreprises par les États membres", a-t-il soutenu, rappelant les consultations régionales récemment organisées par la CEDEAO pour recueillir les préoccupations et les propositions des jeunes de l'espace communautaire.

Assistant exécutif au département développement humain et affaires sociales de la CEDEAO, Pape Momar Sow a, pour sa part, insisté sur l'importance des rencontres entre jeunes venus de différents pays de la sous-région.

"Toute opportunité de rencontre est aussi une occasion de mobilisation et de plaidoyer. En se retrouvant, les jeunes découvrent leurs ressemblances et prennent conscience de leur responsabilité dans la construction d'une communauté ouest-africaine plus intégrée", a-t-il expliqué.

"Il s'agit d'une dynamique qui participe à la consolidation de la CEDEAO, qui regroupe près de 400 millions d'habitants, en préparant une nouvelle génération de leaders capables de relever les défis du développement et de la paix", a ajouté le représentant de l'institution communautaire.

Évoquant les priorités de la CEDEAO, M. Sow a rappelé que l'organisation sous-régionale intervient à travers plusieurs piliers couvrant notamment le développement économique, la gouvernance, le développement humain, l'éducation, la science, la culture, le sport et les actions humanitaires.

"Cette session permettra de former des jeunes leaders appelés à devenir, de retour dans leurs pays respectifs, des ambassadeurs des JOJ Dakar 2026 et des valeurs olympiques", a magnifié le secrétaire général du Comité national olympique et sportif sénégalais, Seydina Oumar Diagne, saluant partenariat entre la CEDEAO et le mouvement olympique.

"Les jeunes porteront les messages de paix, de solidarité, d'amitié et de citoyenneté. Les Jeux olympiques de la jeunesse ne parlent pas uniquement de sport, ils promeuvent également l'éducation, la culture et le vivre-ensemble", a rappelé M. Diagne.

Il a insisté sur le fait que le principal héritage attendu des JOJ Dakar 2026 ne sera pas seulement constitué d'infrastructures sportives, mais aussi d'un legs immatériel fondé sur les valeurs olympiques et l'engagement citoyen des jeunes.

"Le véritable héritage sera cette jeunesse capable de promouvoir durablement la paix, le dialogue et le vivre-ensemble au sein de ses communautés", a assuré M. Diagne.

Les Jeux olympiques de la jeunesse, les premiers à être organisés en Afrique, sont prévus du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, Saly et Diamniadio.