Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 31 juillet 2026

revue de presse

Course au secrétariat général de l'ONU - Grynspan en tête du premier sondage, les candidats africains encore en retrait

L'ancienne vice-présidente du Costa Rica, Rebeca Grynspan, est arrivée en tête du premier sondage informel organisé au Conseil de sécurité des Nations unies pour désigner le prochain secrétaire général de l'ONU. Selon des informations rapportées par Reuters, cette première consultation place également l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, parmi les principales prétendantes, tandis que les candidats africains restent pour l'instant en retrait.

Lors de ce « sondage de paille », organisé à bulletin secret auprès des 15 membres du Conseil de sécurité, Rebeca Grynspan a obtenu dix votes « d'encouragement », devant Carolyn Rodrigues-Birkett (neuf) et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, crédité de sept soutiens. (Source allAfrica)

Le Sommet public mondial sur l'Afrique s'ouvre en Éthiopie, axé sur l'unité, l'innovation et le partenariat Mondial

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Le premier Sommet public mondial sur l'Afrique s'est ouvert en Éthiopie sur le thème « Un monde nouveau : l'Afrique façonne notre avenir commun », réunissant des dirigeants politiques, des diplomates, des universitaires, des représentants de la société civile, des jeunes leaders et des experts culturels afin de discuter du rôle de l'Afrique dans le développement mondial et de l'importance d'une coopération internationale renforcée.

Ce sommet, qui s'est tenu dans la capitale éthiopienne, a mis en avant l'influence croissante du continent dans les affaires mondiales et s'est concentré sur la mise en place de partenariats fondés sur l'unité, l'innovation, les échanges culturels et la responsabilité partagée.

Addis-Abeba a été choisie comme ville hôte en raison de son importance historique en tant que centre de la diplomatie et de la coopération africaines, ainsi que de son rôle de siège de l'Union africaine. (Source Ethiopian News Agency)

Ghana : Le gouvernement accepte de prolonger le mandat présidentiel

Le gouvernement ghanéen a accepté une recommandation visant à prolonger la durée du mandat présidentiel de quatre à cinq ans, a déclaré jeudi le ministre de la Justice de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Le président John Dramani Mahama avait mis en place l’année dernière une commission chargée de réviser la Constitution de 1992 et de formuler des recommandations.

Certaines d’entre elles ont été acceptées par le gouvernement. C’est notamment le cas de celle qui concerne la durée du mandat du Parlement qui devrait également être prolongée afin de s’aligner sur le nouveau mandat présidentiel. (Source Africanews)

Ouagadougou et N’Djamena renforcent leur coopération sécuritaire

Le Burkina Faso et le Tchad ont affiché leur volonté de renforcer leur coopération en matière de sécurité, notamment dans la lutte contre le terrorisme, à l’occasion d’une rencontre entre le ministre burkinabè de la Sécurité, Mahamadou Sana, et une délégation d’experts tchadiens, a appris APA jeudi de source officielle.

Le ministre burkinabè de la Sécurité, Mahamadou Sana, a reçu une délégation du ministère tchadien de la Sécurité publique et de l’Immigration, conduite par le commissaire divisionnaire de police Mahamat Ibrahim Man Man, directeur des Ressources humaines, financières, du matériel et de la logistique.

Cette rencontre s’inscrit dans les préparatifs de la prochaine Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Tchad, appelée à consolider les relations bilatérales dans plusieurs domaines, avec un accent particulier sur les enjeux sécuritaires. (Source Apanews)

Madagascar et les Comores rétablissent leurs vols directs après quatre ans d’interruption

Madagascar et les Comores renouent leur connexion aérienne. Suspendue depuis 2022, la liaison directe entre les deux pays a repris jeudi avec un premier vol opéré par Madagascar Airlines.

Madagascar Airlines a effectué jeudi le premier vol commercial reliant de nouveau Antananarivo à Moroni, avec une escale à Mahajanga. La compagnie assurera désormais cette desserte deux fois par semaine, les jeudis et les dimanches, au moyen d’un ATR 72.

Les liaisons aériennes directes avaient été interrompues en juillet 2022 à la suite d’une décision des autorités malgaches fondée sur des considérations sanitaires. Leur rétablissement est le résultat des discussions engagées ces derniers mois par les deux gouvernements afin de réactiver les échanges entre les deux États. (Source LSI Africa)

Ouganda : L'ONU dénonce un verrouillage accéléré du pouvoir après les élections

Un opposant arrêté, une organisation suspendue, un média réduit au silence, une nouvelle loi qui resserre un peu plus l'étau. Six mois après les élections générales du 15 janvier en Ouganda, le bureau des droits de l'homme de l'ONU dresse le portrait d'un pays où les espaces de contestation se referment les uns après les autres.

Dans un communiqué publié jeudi, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, accuse les autorités ougandaises d'avoir engagé une répression croissante contre toute voix perçue comme dissidente, tout en laissant s'éroder progressivement l'État de droit. À ses yeux, cette dynamique s'accompagne d'une implication grandissante de l'armée dans des institutions civiles et d'un rétrécissement continu de l'espace civique. (Source UN News Service)

Face à l’essor des fintechs, le Nigeria, le Kenya et le Ghana renforcent leur arsenal réglementaire

La Banque centrale du Nigeria (CBN) a retiré les licences de 46 banques de microfinance au début du mois de juillet, une décision qui frappe également cinq structures évoluant dans l’écosystème fintech. Ce coup de filet, justifié par des manquements aux exigences réglementaires, ne constitue pas un simple épisode de discipline interne.

Il marque un tournant dans la supervision des acteurs de la finance numérique sur le continent, alors que plusieurs pays africains, du Kenya au Ghana, renforcent leurs cadres de contrôle pour endiguer les risques liés à une croissance fulgurante mais parfois désordonnée.

La mesure nigériane s’inscrit dans la continuité de la politique d’assainissement menée par le gouverneur Olayemi Cardoso depuis son arrivée à la tête de la CBN en septembre 2023. L’institution affirme agir pour préserver la stabilité du secteur financier, protéger les déposants et garantir le respect des lois en vigueur. (Source Africapresse)

Climat : L'Union africaine alerte sur un risque de « super El Niño » dès la fin de 2026

L'Union africaine appelle les États du continent à se préparer à un épisode climatique exceptionnel. Selon les prévisions, un « super El Niño » pourrait frapper l'Afrique entre novembre 2026 et février 2027, avec des conséquences majeures sur l'agriculture, l'eau et la sécurité alimentaire.

L'Union africaine (UA) lance un avertissement sans équivoque. Réunis en session extraordinaire, les ministres africains et les partenaires internationaux ont été appelés à accélérer les mesures de préparation face à un « super El Niño », dont la probabilité de survenue est désormais estimée à 90 %.

Selon Moses Vilakati, commissaire de l'Union africaine chargé de l'Agriculture, du Développement rural, de l'Économie bleue et de l'Environnement durable, le phénomène pourrait atteindre son intensité maximale entre novembre 2026 et février 2027. (Source Africa Radio)

Un afflux massif de migrants à Ceuta ravive les tensions entre l’Espagne et le Maroc

Des milliers de personnes, des jeunes hommes et des adolescents dans leur immense majorité, ont soudainement rejoint par la mer, jeudi, depuis le Maroc, l’enclave espagnole située sur continent africain.

Ils ont fui vers l’Europe pieds nus, en slip ou en maillot de bain, certains à la nage, d’autres sur des bouées ressemblant à des pneus. Passé la digue qui sépare les faubourgs de la ville marocaine de Fnideq de la plage de Ceuta, ils ont couru vers le centre de l’enclave espagnole, levant les bras aux cris de « Viva España ! » Alors qu’environ 1 500 entrées illégales de migrants avaient été observées depuis une dizaine de jours à Ceuta, le flux s’est soudainement accéléré, jeudi 30 juillet, avec l’arrivée par la mer de milliers de personnes, de jeunes hommes et des adolescents dans leur immense majorité, Marocains pour la plupart. (Source Le Monde Afrique)

Kenya : Un potentiel empoisonnement à l'origine de la mort de 15 éléphants

La Kenya Wildlife Service, l’agence de protection de la vie sauvage, lance l’alerte : entre le 24 juin et le 24 juillet, 15 pachydermes ont perdu la vie dans le parc d’Amboseli et ses alentours, dans le sud du Kenya, à la frontière avec la Tanzanie. Une région très réputée pour ses nombreux éléphants. Ces décès suscitent les inquiétudes des acteurs de la conservation. Une enquête a été ouverte. Les premières analyses pointent vers un potentiel empoisonnement.

Sur les 15 éléphants décédés, 10 ont montré des signes cliniques similaires, selon le Kenya Wildlife Service, notamment une paralysie partielle qui les empêchait de se tenir debout. Ils sont ensuite décédés en un ou deux jours. Les carcasses des 5 autres étaient trop décomposées ou mangées par des charognards pour que la cause du décès puisse être identifiée. (Source RFI)