Congo-Kinshasa: La FECOFA suspend le TP Mazembe pour non-paiement d'une dette envers Rangers

30 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, est suspendu de toutes les compétitions organisées par la Fédération congolaise de football association (FECOFA) pour non-paiement d'une dette envers l'AC Rangers, rapporte l'Agence congolaise de presse. La décision a été communiquée jeudi par la Commission de Discipline et des Contentieux (CDC).

« En conséquence, le TP Mazembe est suspendu avec effet immédiat pour une durée de trente (30) jours à compter de la notification de la présente décision. Cette suspension demeurera en vigueur jusqu'au paiement intégral de la somme de 85 000 dollars due à l'AC Rangers », précise la correspondance.

La dette remonte au transfert des joueurs Bossou Nzali Adam et Kazema Baso Josué, un dossier qui avait suscité de vives discussions avant d'être tranché en faveur de Rangers. Malgré un délai de grâce de vingt jours accordés par la CDC, Mazembe ne s'est pas acquitté de son obligation financière.

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En application du Code disciplinaire de la FECOFA, la commission a décidé de suspendre le club de toutes les activités relevant de la Fédération jusqu'au règlement intégral de la créance. La décision avertit également qu'en cas de persistance du défaut de paiement, le TP Mazembe risque une exclusion définitive des compétitions organisées par la FECOFA, conformément à l'article 63 du Code disciplinaire.

La CDC a par ailleurs saisi la Ligue nationale de football (LINAFOOT) et les autres instances compétentes afin qu'elles prennent toutes les dispositions sportives et administratives découlant de cette suspension.

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