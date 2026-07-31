Tunisie: Jason Duarte, saxophoniste de 'The Buena Vista Orchestra' - Une nouvelle énergie pour faire évoluer la tradition cubaine

interview

Tunis — À l'issue du concert de "The Buena Vista Orchestra" lors de la 60e édition du Festival international de Hammamet, l'agence TAP a rencontré en coulisses le saxophoniste Jason Duarte, directeur de la tournée internationale et co-producteur du nouvel album de l'orchestre cubain, une formation qui réunit certains artistes de renom issus du collectif d'origine " Buena Vista Social Club ".

Présenté par la compagnie américaine SSK Music (une division de The School of Sacred Knowledge), cet ensemble de premier plan, composé de musiciens ayant collaboré avec des légendes telles que Celia Cruz, Willie Colón ou Cachao López, mène actuellement une vaste tournée internationale à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique.

Porté par les producteurs exécutifs Steven Machat (co-fondateur du festival WOMAD) et Debbie Machat, le projet s'inscrit dans une actualité marquée par la sortie de leur nouveau single « Candela », reprise énergique du classique d'Ibrahim Ferrer, chaleureusement accueillie par le public de Hammamet.

Coproduit par Jason Duarte et Juan Alvarez, leur nouvel album studio sortira ce vendredi 31 juillet, incluant la collaboration spéciale de l'icône Omara Portuondo sur le titre légendaire « Chan Chan ».

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Représentant de la nouvelle génération de créateurs, Jason Duarte livre son regard sur le défi de la transmission et s'aligne sur la récente affirmation de la chanteuse Angélique Kidjo, lors d'une interview avec la TAP peu avant son concert au festival de Carthage, concernant les racines africaines de leur musique.

Voici l'entretien réalisé avec le musicien en coulisses :

C'est la toute première fois que The Buena Vista Orchestra se produit en Tunisie. Quel effet cela fait-il de jouer dans ce théâtre de plein air ?

C'est un grand honneur d'être ici. Votre ville est incroyable. Bien que je n'y ai passé qu'une seule journée, l'expérience est marquante. Être capable de jouer cette musique - qui fusionne des influences africaines, occidentales, moyen-orientales, du jazz et du latin - face à un public qui apprécie réellement cette diversité, est un privilège. Pour nous tous, ce concert restera gravé dans nos mémoires pour longtemps.

Comment s'opère la collaboration entre l'ancienne et la nouvelle génération au sein de l'orchestre ?

C'est une dynamique intéressante. Je fais un peu figure d'exception en termes de style et de références. Toutefois, cette musique est avant tout communautaire car elle constitue un langage universel pour ceux qui la pratiquent.

En tant que deuxième plus jeune membre et dernier arrivé, j'ai dû beaucoup apprendre et désapprendre pour travailler avec les vétérans de ce style. C'est une véritable leçon d'humilité.

Parallèlement, la jeune génération apporte une nouvelle énergie, de nouvelles esthétiques et un autre bagage culturel. C'est indispensable pour faire évoluer cette musique, plutôt que de simplement regarder vers le passé.

Le producteur Steven Machat a déclaré en début de spectacle que vous « rameniez la musique en Afrique », cette culture que les esclaves africains avaient exportée vers Cuba et les Amériques. Partagez-vous ce point de vue ?

En Amérique (aux Etats-Unis) -et je veux juste parler de l'Amérique-, notre tradition musicale noire s'appelle le jazz. Elle a été créée par des Afro-Américains, descendants d'esclaves. Au fil de la diffusion de cette musique et des rythmes afro-caribéens, un courant sous-jacent de structures rythmiques et de « call and response » (appel et réponse) s'est imposé. L'harmonie et la construction des morceaux découlent directement de cette tradition musicale noire, ancrée dans l'histoire de l'esclavage.

C'est également vrai pour Cuba, un pays colonisé dès sa fondation, mais qui a su transcender ces circonstances historiques pour créer une véritable monoculture rythmique. Cuba compte entre 22 et 24 motifs de « claves » différents. Tous les musiciens et les habitants les reconnaissent comme un héritage né des premiers esclaves.

En affirmant que nous ramenons ces traditions sur le continent africain, notre producteur souligne le pouvoir unificateur de cette musique, capable de rassembler différentes cultures et langues pour créer quelque chose d'unique.

Récemment, lors d'un entretien à Carthage, Angélique Kidjo nous confiait qu'il n'existait aucune frontière entre le jazz fusion et la musique africaine et que tout venait d'Afrique. Quelle est votre lecture de cette affirmation ?

Elle a tout à fait raison, c'est exactement ce que je pense. Il n'y a aucune différence, toute la musique puise ses racines là-bas. Le mot « jazz » lui-même ne correspond pas à une réalité artistique : c'est une étiquette inventée à l'époque pour marginaliser les musiciens noirs. Toute cette musique vient d'Afrique, et nous sommes ravis de la jouer ici.

Comment percevez-vous la différence entre votre formation actuelle et le Buena Vista Social Club d'origine ?

Le Buena Vista Social Club, les Afro-Cuban All Stars, Compay Segundo, Omara Portuondo ou Celia Cruz sont tous des ensembles issus d'un noyau de musiciens avec lesquels nous avons une lignée directe.

Nous avons tous interagi avec eux, que ce soit en jouant à leurs côtés, en apprenant d'eux ou en partageant la scène. D'ailleurs, la célèbre chanteuse Omara Portuondo est la première voix que l'on entend sur notre nouvel album qui sort ce vendredi 31 juillet.

Notre filiation artistique est directe. Cependant, nous ne sommes ni un groupe hommage ni une formation de reprises. Les artistes du Buena Vista Social Club ne jouaient pas ces morceaux comme nous le faisons aujourd'hui.

Nous ne cherchons pas à reproduire le passé à l'identique. C'est une évolution et une affirmation artistique, pas un hommage.