Afrique de l'Ouest: La Bourse du Travail de Cotonou est encerclée par la police avant une rencontre du député Guy Marius Sagna avec des syndicalistes

A travers un post publié ce jeudi sur son réseau social Facebook, le député au Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, affirme que la Bourse du Travail de Cotonou était encerclée par la police béninoise avant une rencontre qu'il devait tenir avec des syndicalistes, des panafricanistes et des membres de la société civile.

Selon une publication relayée par l'élu sénégalais sur ses réseaux sociaux, les forces de l'ordre auraient pris position autour du site « depuis 15h30 au moins », alors qu'il était attendu à 16 heures pour un échange avec les participants.

« La police béninoise encercle depuis 15h30 au moins la Bourse du Travail de Cotonou où j'étais invité, en tant que député, à 16h aujourd'hui à une rencontre avec des syndicalistes, des citoyens, des panafricanistes. CEDEAO des peuples où t'es ? », a écrit Guy Marius Sagna.

La veille, mercredi, le parlementaire de la Cedeao avait annoncé la tenue de cette rencontre. Dans son message, il indiquait avoir été invité par des organisations syndicales, des panafricanistes et d'autres acteurs de la société civile béninoise pour une séance d'échanges prévue ce jeudi 30 juillet 2026 à 16 heures, à la Bourse du Travail de Cotonou.

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« Je suis invité par des syndicalistes, des panafricanistes et d'autres membres de la société civile béninoise à une rencontre d'échanges ce jeudi 30 juillet 2026 à la Bourse du Travail de Cotonou (Bénin) à 16h00. Je suis aussi leur député au Parlement de la CEDEAO et je vais les écouter », avait-il déclaré.