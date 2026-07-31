Afrique de l'Ouest: La Bourse du Travail de Cotonou est encerclée par la police avant une rencontre du député Guy Marius Sagna avec des syndicalistes

30 Juillet 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

A travers un post publié ce jeudi sur son réseau social Facebook, le député au Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, affirme que la Bourse du Travail de Cotonou était encerclée par la police béninoise avant une rencontre qu'il devait tenir avec des syndicalistes, des panafricanistes et des membres de la société civile.

Selon une publication relayée par l'élu sénégalais sur ses réseaux sociaux, les forces de l'ordre auraient pris position autour du site « depuis 15h30 au moins », alors qu'il était attendu à 16 heures pour un échange avec les participants.

« La police béninoise encercle depuis 15h30 au moins la Bourse du Travail de Cotonou où j'étais invité, en tant que député, à 16h aujourd'hui à une rencontre avec des syndicalistes, des citoyens, des panafricanistes. CEDEAO des peuples où t'es ? », a écrit Guy Marius Sagna.

La veille, mercredi, le parlementaire de la Cedeao avait annoncé la tenue de cette rencontre. Dans son message, il indiquait avoir été invité par des organisations syndicales, des panafricanistes et d'autres acteurs de la société civile béninoise pour une séance d'échanges prévue ce jeudi 30 juillet 2026 à 16 heures, à la Bourse du Travail de Cotonou.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Je suis invité par des syndicalistes, des panafricanistes et d'autres membres de la société civile béninoise à une rencontre d'échanges ce jeudi 30 juillet 2026 à la Bourse du Travail de Cotonou (Bénin) à 16h00. Je suis aussi leur député au Parlement de la CEDEAO et je vais les écouter », avait-il déclaré.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.