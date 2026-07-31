Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Le rapport d'Avenir Nepad épingle des dysfonctionnements

Cinq mois après la tenue de l'élection présidentielle du 15 mars, Avenir Nepad Congo a rendu, le week-end dernier, son rapport d'observation appelé "Veille citoyenne". Si le scrutin s'est tenu dans un climat de paix, dans son rapport, l'organisation non gouvernementale a épinglé quelques dysfonctionnements mineurs, aussi bien dans le processus préélectoral, électoral que postélectoral.

Publiant le rapport, le coordonnateur d'Avenir Nepad Congo, le Dr Etanislas Ngodi, a fait savoir que lors de l'élection présidentielle, sa structure avait déployé soixante-quinze observateurs sur le terrain, notamment à Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso, Owando et Sibiti, pour apprécier le déroulement du scrutin de manière globale.

En phase préélectorale, l'enquête d'Avenir Nepad Congo a relevé que la période réservée pour effectuer la révision des listes électorales était jugée très courte, ce qui n'avait pas permis à beaucoup d'électeurs de s'inscrire.

Dans le département du Pool, a-t-il poursuivi, l'enquête a relevé que l'opération s'était déroulée en pleine crise sécuritaire, empêchant ainsi les électeurs d'aller s'enrôler.

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A Brazzaville et Pointe-Noire en particulier, a notifié l'étude, le lancement de l'opération spéciale de traque des délinquants appelés "Bébés noirs", a apeuré et découragé beaucoup d'électeurs qui ont préféré la boycotter.

Pendant la campagne électorale, les enquêteurs d'Avenir Nepad Congo ont constaté, selon son coordonnateur Dr Etanislas Ngodi, un engouement remarquable, porté par les différentes dynamiques politiques, à travers des mobilisations citoyennes.

S'agissant du vote proprement dit, le scrutin s'était déroulé dans la paix et la quiétude à travers le pays, mais dans un climat de restriction et de violation fragrante des droits et libertés de la population, avec la coupure prolongée d'internet.

Sur le volet communication, a-t-il dit, l'enquête a relevé un accès déséquilibré des candidats dans les médias publics. Elle a confirmé que durant cette période, les médias d'Etat étaient ouverts essentiellement au candidat de la majorité présidentielle, au détriment de ses challengers qui eux, par manque de moyens financiers, s'étaient contentés des médias privés et en ligne.

Pendant la campagne, l'enquête a épinglé aussi quelques actes mineurs de violence entre les militants dans certaines localités.

Pour prévenir des prochains scrutins apaisés, transparents, crédibles et démocratiques, Avenir Nepad Congo a adopté quelques recommandations. L'ONG recommande, en premier, le renforcement de l'éducation civique et électorale ; la poursuite des échanges sur les stratégies et mécanismes de suivi des recommandations issues des dialogues et concertations politiques précédents; l'indépendance des organes de gestion des élections, dans le but d'organiser à l'avenir des scrutins sans tension et contestation.