Congo-Brazzaville: L'ACI a célébré ses 65 ans au service de la Nation

L'Agence congolaise d'information (ACI) a célébré, le 30 juillet, à Brazzaville son 65e anniversaire au traitement des informations de qualité sur le thème « L'ACI à l'ère du numérique : défis et perspectives ». Cette commémoration a été l'occasion pour les responsables de l'agence et les autorités de tutelle de dresser le bilan d'une riche histoire tout en esquissant les contours d'une modernisation nécessaire face aux mutations du secteur médiatique.

L'événement s'est déroulé en présence du directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Médias, des représentants du corps diplomatique ainsi que des directeurs généraux des organes de presse publics et privés.

La directrice générale de l'ACI, Olga Rachelle Mangouandza, a ouvert les festivités en saluant la résilience d'une institution qui a traversé six décennies d'histoire politique, économique et sociale du Congo. Elle a d'emblée placé son intervention sous le signe de la responsabilité et de l'ambition, rappelant que l'ACI, née le 20 juin 1961 dans un contexte de la souveraineté nationale, a toujours su traverser les évolutions technologiques successives sans jamais faillir à sa mission. « Le thème retenu pour cette année nous appelle à regarder vers l'avenir et à réfléchir ensemble sur les voies d'une modernisation de nos outils institutionnels », a-t-elle indiqué.

Selon elle, en cette période dominée par le numérique, l'information se consomme sous différentes formes et les plateformes numériques définissent de nouveaux codes de production et de diffusion. « L'urgence pour l'ACI est de produire des contenus en intégrant des formats aussi variés que le texte, la vidéo, l'audio, l'infographie et les podcasts. Cette diversification des formats est devenue une nécessité stratégique pour accroître la visibilité de l'agence », a-t-elle expliqué.

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Au-delà des discours, la directrice générale a appelé à des réformes structurelles concrètes, notamment avec la refonte de l'organigramme de l'agence qui est indispensable pour faciliter une meilleure prise en compte des exigences du journalisme 3.0. « J'exhorte les agents à continuer à cultiver ensemble l'excellence professionnelle, à affirmer notre sens de l'éthique, à préserver la crédibilité de notre ligne éditoriale, à appréhender les outils numériques qui redéfinissent désormais le métier de journaliste », a-t-elle exhorté.

Elle a adressé à cette même occasion un hommage aux pionniers de l'agence sans qui l'ACI ne serait pas parvenue à ce jour, saluant ainsi « le travail abattu avec abnégation et compétence dans un contexte malheureusement difficile ». Olga Rachelle Mangouandza a invité l'ensemble du personnel à plus de réflexion et de propositions novatrices pour accélérer la transformation numérique.

Le directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Médias, Jean Christ Obambi, pour sa part, a salué l'engagement de l'institution avant de livrer le message du gouvernement. Il a d'abord souligné que 65 années d'existence représentent pour une institution de presse bien davantage qu'une simple succession de dates. « Elle constitue une longue page de l'histoire de notre pays, écrite au rythme des événements politiques, économiques, sociaux, culturels et diplomatiques qui ont façonné le Congo », a-t-il déclaré.

S'appuyant sur le thème de la célébration, il a insisté sur les défis majeurs que doit relever l'ACI en 2026, à savoir la transition digitale et la lutte contre la désinformation. « La révolution numérique en cours n'a pas empêché l'ACI de demeurer fidèle à sa mission originelle, notamment celle d'informer de manière juste, crédible et objective », a-t-il rappelé.

Le représentant du ministre a également mis en avant le rôle stratégique de l'agence dans l'écosystème médiatique. «La dépêche d'agence doit répondre à des exigences élevées de rapidité, de précision, de vérification, d'équilibre et de crédibilité et l'ACI doit demeurer une source fiable, rigoureuse et accessible à l'ensemble de la population », a précisé le directeur de cabinet. Il a ensuite annoncé des réformes ambitieuses portées par le gouvernement, à savoir mettre en oeuvre, dans les prochains mois et les prochaines années, toutes les mesures propres à donner à l'ACI les moyens de recouvrer ses capacités techniques et à développer des compétences numériques indispensables à son redressement.

Parmi les mesures évoquées figurent la rénovation et l'équipement du siège de l'ACI, la sécurisation des systèmes informatiques ainsi qu'une politique ambitieuse de formation continue pour les journalistes et techniciens, notamment dans les domaines du journalisme de données, de la production multimédia et de l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle.

Les échanges lors des panels présentés par le Pr Bienvenu Boudimbou sur « L'ACI à l'ère du numérique : la monétisation des contenus digitaux, viabilité, migration vers le multimédia et concurrence face aux médias en ligne » et celui du Dr Antonin Bossoto sur « L'IA, éthique et lutte contre la désinformation : rôle certificateur de l'agence de l'État » ont permis de rappeler les quelques défis et perspectives que doivent relever l'ACI pour renforcer son ancrage dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information vraie à l'ère des nouvelles technologies.