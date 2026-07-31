Madagascar: Premier vendredi de port obligatoire d'une tenue traditionnelle pour les fonctionnaires

À Madagascar, tous les agents de la fonction publique doivent se présenter ce vendredi 31 juillet 2026 au travail vêtus d'une tenue traditionnelle malgache. Un code vestimentaire désormais obligatoire tous les vendredis, en vertu d'un décret adopté il y a deux semaines en conseil des ministres. Il s'agit selon le texte de « mettre en valeur l'identité culturelle de Madagascar ou les particularités propres aux différentes régions du pays ».

« Je vais porter une robe à carreaux plissée typique de ma région de l'Alaotra Mangoro, et je vais me tresser ! » Fanja a prévu sa tenue traditionnelle pour aller au ministère de l'Éducation nationale où elle travaille ce vendredi, mais cette fonctionnaire accueille avec scepticisme le décret gouvernemental. « C'est bien de porter des tenues malgaches, mais ça ne doit pas être obligatoire. Être malgache, c'est dans le coeur ! Chacun doit avoir le choix. Je pense qu'ils ont pris cette décision pour soutenir la production artisanale locale. »

Antoine, inspecteur à la police économique, envisage de porter une tunique ornée d'un aloalo, un totem malgache : « Nous-mêmes, on valorise la culture des autres, on a tendance à vouloir imiter les cultures chinoise ou européenne. Alors pourquoi ne pas respecter aussi notre propre culture ? Je suis fier de porter la tenue malgache et j'encourage tout le monde à le faire. »

« Une forme de nationalisme »

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L'historien Jeannot Rasoloarison décrypte la signification politique de cette obligation vestimentaire : « On peut interpréter cette décision comme une forme de nationalisme, puisque porter des tenues traditionnelles a déjà été observé par les nationalistes malgaches pendant la colonisation française dans les années 1930/1940, à une période où il était question de la recherche de la véritable identité malgache. Ce décret a été adopté dans l'optique de réveiller cette fierté nationale, ce "nationalisme culturel" comme il était appelé pendant la colonisation, afin de faire prendre conscience aux Malgaches de leur identité culturelle. »

Une fierté nationale que les autorités de transition veulent aussi exalter lorsqu'il s'agit de chanter l'hymne malgache. Chaque citoyen est alors invité, depuis quelques mois, à poser sa main sur son coeur.