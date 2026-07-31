Congo-Kinshasa: Le pays face à une multiplication des cas de choléra en plus de l'épidémie d'Ebola

31 Juillet 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

La République démocratique du Congo (RDC) n'est pas confrontée qu'à une seule épidémie sur le front sanitaire. En plus d'Ebola, qui a été déclarée le 15 mai dernier, le pays affronte depuis 2022 une situation épidémique de choléra. Si la maladie est endémique dans cette région, les chiffres communiqués par l'Organisation mondiale de la santé sont particulièrement inquiétants. Depuis le début de l'année 2026, 106 401 cas ont été enregistrés pour 3 124 décès.

Les chiffres publiés cette semaine par l'OMS montrent une nette augmentation des cas de choléra dans le pays en 2026. À titre comparatif, en 2025, un peu moins de 65 000 cas avaient été recensés pour un peu plus de 1 880 décès. Un bilan aujourd'hui largement dépassé en à peine six mois.

L'est du pays reste le principal foyer épidémique, notamment le Nord et le Sud-Kivu qui concentrent 52 % des malades, deux provinces touchées par les conflits et les déplacements de population.

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Mais de nouveaux foyers émergent dans l'Ouest. Dans le Kwango, mais aussi dans la province du Sud-Ubangui. L'alerte concerne surtout la zone de Zongo, localité située sur la rive sud de l'Oubangui en face de la capitale centrafricaine Bangui : 270 cas suspects ont été rapportés en une seule semaine.

L'OMS qui s'inquiète de la propagation de l'épidémie par la voie fluviale avec les déplacements de populations le long des différents cours d'eau dans la région.

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