Soudan: Guerre au pays - L'ONU dénonce l'utilisation d'avions civils pour ravitailler les paramilitaires FSR

L'ONU a dévoilé mercredi 29 juillet 2026 un rapport détaillé sur la façon dont les forces de soutien rapide (FSR), au Soudan, sont renforcées malgré l'embargo sur la fourniture d'armes en vigueur. Des avions détournés qui sont passés sous les radars sont liés, selon l'ONU, au réseau d'affaires d'un prestataire militaire américain du nom de Steven Shaulis.

Trois Boeing 727 plutôt vieillissants qui transportaient du matériel et des hommes pour rejoindre les Forces de soutien rapide sont exploités par des sociétés liées à Steven Shaulis. Ce dernier est un ancien membre des forces spéciales américaines reconverti en homme d'affaires à la tête désormais de Central Asia Development Group (CADG) dans le secteur militaire à l'international.

Ces entreprises ont pu obtenir près de 420 millions de dollars de contrats gouvernementaux américains pour la construction notamment d'un aérodrome pour le département américain de la défense au Kenya.

L'ONU dévoile dans un rapport dont les conclusions paraitront en septembre 2026 que deux avions ont été achetés via une société de Shaulis en Afrique du Sud, puis un autre au Brésil. Les trois Boeing ont été enregistrés pour la première fois à l'aéroport de N'Djamena. Point de départ vers le Soudan en septembre 2024.

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Les experts de l'ONU précisent qu'aucun mouvement de ces avions n'a été enregistré officiellement depuis. « Une manoeuvre délibérée pour éviter les détections pendant les vols », peut-on lire dans le rapport. Autre information dévoilée par l'ONU, la présence de 1 500 à 2 000 mercenaires colombiens aux côtés des FSR.