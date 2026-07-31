Afrique: CAN féminine 2026 - Le Sénégal se relance en dominant le Kenya (1-0)

Dakar — L'équipe nationale féminine de football du Sénégal a relancé sa compétition en s'imposant par 1 à 0 devant celle du Kenya, jeudi à Rabat, lors de la deuxième journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2026.

Après sa défaite inaugurale contre l'Algérie (0-2), l'équipe nationale féminine du Sénégal devait réaliser un bon résultat pour espérer poursuivre le tournoi.

Globalement, les Lionnes ont dominé la rencontre et se sont créé de nombreuses occasions franches, sans toutefois parvenir à les concrétiser. Elles auraient pu s'imposer sur un score beaucoup plus large au regard de leur domination sur le jeu.

Les Kényanes se sont toutefois montrées dangereuses à plusieurs reprises, en développant des séquences offensives parfois parfaitement menées. Sans la vigilance de la défense sénégalaise, particulièrement solide tout au long de la rencontre, les Kényanes auraient pu concrétiser certaines de leurs incursions.

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L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 35e minute par Seynabou Mbengue, sur une passe décisive de Ndèye Casset. Solides défensivement, les Sénégalaises ont ensuite maîtrisé les offensives kényanes pour conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Grâce à ce premier succès dans la compétition, le Sénégal se relance dans la course à la qualification pour les quarts de finale.

L'autre rencontre du groupe A opposera, ce jeudi à partir de 20h GMT, le Maroc, pays hôte, à l'Algérie. Le résultat de cette affiche pourrait être déterminant dans la lutte pour les deux premières places du groupe. Les Marocaines s'étaient largement imposées lors de leur première sortie contre le Kenya (4-0).

Les Lionnes du Sénégal disputeront leur troisième et dernier match de poules, lundi à Rabat, face au Maroc.