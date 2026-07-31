Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi inaugure l'hôpital de Kaniama-Kasese construit par le Service national

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré ce jeudi 30 juillet l'Hôpital Maman Denise Nyakeru, construit par le Service national à Kaniama-Kasese, dans la province du Haut-Lomami.

Lors de la cérémonie, le commandant du Service national, le Lieutenant-Général Jean-Pierre Kasongo, a rendu hommage au Chef de l'État et à son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi. Il a expliqué que l'établissement hospitalier a été baptisé en signe de reconnaissance envers la Première Dame pour son soutien et son engagement en faveur du développement de la cité.

« L'autre personne qui a contribué à la concrétisation de ce projet, par son soutien et son engagement en faveur de cette cité, est la très distinguée Première Dame. En guise de reconnaissance, le Service national a décidé de donner à cet hôpital le nom de Maman Denise Nyakeru Tshisekedi », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette infrastructure constitue un investissement durable au service des populations. Elle profitera non seulement aux cadres, agents et bâtisseurs du Service national, mais également aux habitants des localités environnantes, sans distinction.

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Être au service de la Nation

Dans son allocution, Félix Tshisekedi s'est dit heureux d'effectuer sa deuxième visite à Kaniama-Kasese, au Centre d'encadrement et d'instruction qui porte son nom.

Après avoir écouté les chants interprétés par les bâtisseurs, le Chef de l'État s'est dit ému de les entendre exprimer leur amour de la patrie.

« Vous êtes formés ici pour être au service de la Nation. Notre pays a été plongé dans un trou pendant plusieurs années. Notre travail est de relever la tête des Congolais, afin de leur redonner la fierté d'être Congolais et l'amour de leur compatriote », a déclaré Félix Tshisekedi.