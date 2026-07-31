Congo-Kinshasa: L'abbé Eustache Ntambwe nommé nouvel évêque du diocèse de Kabinda

Le diocèse de Kabinda a désormais un nouvel évêque. Le pape François a nommé le révérend abbé Eustache Ntambwe Makoyo à la tête de ce diocèse, annonce la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) dans un communiqué publié ce mercredi 29 juillet. Il succède à Mgr Félicien Ntambwe, devenu en mars 2024 archevêque de Kananga.

Âgé de 52 ans, Mgr Eustache Ntambwe est un prêtre du clergé local, ordonné depuis 21 ans. Né le 14 février 1974 à Musoshi, dans l'actuelle province du Haut-Katanga, il a suivi sa formation philosophique au Séminaire Saint Paul VI de Kabinda, puis la théologie au Grand Séminaire Interdiocésain du Kasayi, à Malole.

Après son ordination en 2005, il a occupé plusieurs responsabilités : vice-recteur puis recteur du Séminaire Propédeutique Saint-Charles-Borromée, directeur spirituel du Petit Séminaire Saint Pie X et président de la commission diocésaine de liturgie.

En 2011, il part en Italie pour approfondir sa formation. À Rome, il se spécialise en musicologie et musique sacrée, obtenant un baccalauréat, une licence en chant pédagogique et un master en musique liturgique. Il décroche ensuite un doctorat en musique et spectacle, option ethnomusicologie, à l'Université Tor Vergata.

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Durant son séjour italien, il reste engagé pastoralement au sein de la Communauté des Trois Archanges de Livourne, où il anime un groupe de prière, fonde une chorale et crée l'association Uniti per donare, qu'il préside.

De retour au pays en septembre 2025, il reprend ses fonctions dans son diocèse comme recteur du Séminaire Propédeutique Saint-Charles-Borromée et du Sanctuaire marial Notre-Dame de la Paix de Kabinda.

Avec cette nomination, le diocèse de Kabinda accueille un pasteur enraciné dans son terroir, mais aussi riche d'une expérience internationale, mêlant rigueur théologique, expertise liturgique et passion pour la musique sacrée.