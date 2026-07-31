Sénégal: Marie Khone Faye vante les potentialités de la région de Ziguinchor

Ziguinchor — La Première dame, Marie Khone Faye, a vanté les potentialités de la région de Ziguinchor (sud), jeudi, à l'occasion d'une cérémonie de remise de matériels à des femmes transformatrices.

"Ziguinchor est une région très importante pour le Sénégal, qui regorge aussi de belles richesses, notamment la culture du mil, la riziculture. C'est une région qui a été jadis le grenier rizicole du pays. La production de fruits comme la mangue est très développée ici, sans compter le tourisme et la pêche", a-t-elle dit.

Marie Khone Faye a souligné l'importance de la culture dans cette partie du Sénégal, saluant le travail qu'abattent les femmes de cette région qu'elle considère comme des "guerrières".

Selon la Première dame, en soutenant les femmes, ces dernières peuvent participer au développement au sein des familles, de la région et du Sénégal.

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"C'est dans ce sens que nous avons appuyé des groupements de femmes en saponification, en transformation de fruits et légumes, en céréales et en d'autres domaines pour leur faciliter leurs activités. Des sensibilisations aussi ont été faites dans le cadre de l'éducation pour que les filles puissent poursuivre leurs études tranquillement", a déclaré Mme Faye, au nom de la Fondation Sénégal Solidaire.

Elle a fait part de son ambition d'apporter des réponses aux préoccupations des femmes de Ziguinchor ayant trait à l'accès à la terre, au financement et à la formation, notamment concernant la transformation des produits halieutiques.