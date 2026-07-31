par Antonella Prenna

Moramanga (Agence Fides) - Le père Gino Buccarello, ministre général de l'Ordre de la Très Sainte Trinité et de la Rédemption des Captifs (O.SS.T.), se trouve à Madagascar pour célébrer le centenaire de la présence missionnaire trinitaire dans le pays. Cet anniversaire commémore l'arrivée, en 1926, des cinq premiers religieux envoyés sur l'île : le père Benedetto Di Caro, le père Valeriano Marchionni, le vénérable père Giuseppe Di Donna, le frère Pacifico Piersanti et le frère Loreto.

« La célébration de ce centenaire - affirme le père Buccarello dans une interview accordée à l'Agence Fides - n'est pas seulement le souvenir d'une histoire passée, mais elle s'inscrit dans les trois dimensions du temps : la mémoire, le présent et l'avenir ».

La première dimension est celle de la mémoire reconnaissante pour l'oeuvre accomplie par Dieu à travers les missionnaires qui, au cours d'un siècle de présence, ont annoncé l'Évangile, édifié l'Église et servi les plus pauvres, les prisonniers et les opprimés, souvent au péril de leur vie. Un témoignage vécu selon le charisme rédempteur de l'Ordre.

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Le deuxième horizon concerne le présent et l'engagement renouvelé en faveur de l'Église et de la société malgache. Le père Buccarello attire notamment l'attention sur le ministère dans les prisons, où les Trinitaires entendent renforcer un service toujours plus qualifié, non seulement sur le plan spirituel, humanitaire et sanitaire, mais aussi dans le domaine de la protection juridique des personnes détenues, souvent privées d'une défense adéquate.

Parmi les priorités figure également le dialogue interreligieux, notamment avec le monde islamique. « Il est nécessaire - souligne le Ministre général - de promouvoir un dialogue authentique, en évitant toute forme de prosélytisme et en luttant contre les dérives de la radicalisation violente, afin de favoriser une culture de la rencontre, de la fraternité et de la paix ».

En se tournant vers l'avenir, le père Buccarello souligne que Madagascar n'est plus seulement une terre de mission, mais aussi une terre de missionnaires. L'Ordre compte aujourd'hui plus de 200 religieux, entre étudiants et prêtres, présents dans onze diocèses de l'île, qui deviennent quinze si l'on tient également compte des communautés des Soeurs Trinitaires. Plus de quarante religieux malgaches exercent en outre un service missionnaire dans sept pays, soutenant les communautés de l'Ordre dans des territoires marqués par la diminution des vocations et une sécularisation croissante. « L'avenir - observe-t-il - ne s'attend pas simplement : il se construit à travers une formation toujours plus solide, capable de préparer des religieux qui incarnent le charisme trinitaire dans la culture malgache. Un siècle de présence représente donc un patrimoine de foi, de dévouement et d'expérience qui continue d'inspirer le cheminement de l'Ordre dans une fidélité créative à ses origines. »

L'année jubilaire consacrée au centenaire s'est ouverte en 2025 par une célébration eucharistique solennelle à Miarinarivo, localité située à l'ouest de la capitale Antananarivo, où sont arrivés les premiers missionnaires venus d'Italie. Tout au long de l'année se sont succédé des colloques, des rencontres et des célébrations qui trouveront leur apogée lors des journées de fête prévues entre fin juillet et début août. Du 27 au 29 juillet, le Conseil général élargi se réunira à Moramanga, en présence de tous les supérieurs majeurs de l'Ordre. Les 30 et 31 juillet se tiendra « Somos Familia », la rencontre nationale qui réunira environ 1 200 religieux, religieuses et laïcs trinitaires. La journée du 31 juillet sera consacrée à un colloque sur l'actualité du charisme trinitaire à la lumière des orientations du dernier Chapitre général.

Les célébrations se poursuivront le 1er août avec la profession solennelle de douze religieux et s'achèveront le dimanche 2 août par la messe solennelle du centenaire, à laquelle participeront huit Évêques, dont deux appartenant à l'Ordre trinitaire : l'Archevêque de Toliara, Gustavo Bombin, et le Vicaire Apostolique d'Arabie du Nord, Aldo Berardi. Une centaine de religieux trinitaires et environ 3 000 fidèles sont également attendus. Au cours de la célébration, onze nouveaux diacres trinitaires seront ordonnés.

Parmi les événements les plus marquants de cette année jubilaire figure également la célébration du 4 juin dernier dans la basilique Saint-Crisogone à Rome, présidée par le Cardinal Luis Antonio Tagle, Pro-Préfet du Dicastère pour l'Évangélisation, et concélébrée par l'Évêque d'Avezzano, Giovanni Massaro, en présence du père Gino Buccarello, des membres du Conseil général, des pères provinciaux, des religieux trinitaires ainsi que de nombreux prêtres, religieuses, laïcs et amis de l'Ordre. Ce fut un événement particulier pour la vie de l'Ordre et surtout pour sa mission à Madagascar.

Dans son homélie, le Cardinal Tagle a esquissé le visage authentique du missionnaire chrétien, rappelant qu'il n'est pas appelé à se présenter comme parfait, mais comme un pécheur sauvé par la miséricorde de Dieu. Il a également mis en garde contre les nouvelles formes d'esclavage de notre époque : l'hypocrisie, la soif de pouvoir, la présomption et les divisions qui alimentent la méfiance et la violence, y compris au sein de la communauté ecclésiale. Le Cardinal a conclu son intervention par un voeu : que l'Ordre de la Très Sainte Trinité et des Esclaves continue d'être dans le monde un véritable témoin de liberté, de communion et de paix, fidèle à sa mission de rédemption et de service auprès des plus démunis.

(Agence Fides 30/7/2026)