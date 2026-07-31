Ile Maurice: Les sentences d'Isbester et Sam connues le 4 août

L'audition des accusés en vue du prononcé de leur sentence s'est tenue hier en Cour suprême, en présence du juge Luchmyparsad Aujayeb. Steeves Gaëtan Isbester et son co-accusé Anthony Steeves Sam connaîtront leur sort le 4 août prochain. Isbester, 64 ans, habitant de Sainte-Croix, est arbitre international de kickboxing, ancien président de la Commission juges-arbitres de la Fédération mauricienne de kickboxing et ex-head attendant au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP). Il est poursuivi pour l'importation de 1,9 kg d'héroïne dissimulée dans des statuettes en bois provenant de Madagascar, interceptée en mai 2017 à Mer-Rouge.

Steeves Gaëtan Isbester avait été arrêté en juin de la même année par l'Anti-Drug and Smuggling Unit, dans une enquête plus large sur une cargaison totalisant 7,6 kg d'héroïne et environ 6,8 kg de cannabis, d'une valeur marchande évaluée à Rs 117 millions. Les enquêteurs le soupçonnaient de s'être rendu à Madagascar un mois avant l'envoi pour superviser lui-même le conditionnement de la drogue. Il a toujours nié toute implication.

Sam, 60 ans, marchand ambulant habitant Roche-Bois, est, lui, accusé d'avoir facilité cette importation en intervenant auprès d'une ressortissante malgache pour le compte d'Isbester. Le dossier avait connu un rebondissement en mai dernier, lorsque l'avocat d'Isbester, Me Rama Valayden, Senior Counsel, avait demandé la réouverture du procès sur la base d'une nouvelle déclaration d'un témoin malgache. Cette démarche, contestée par le DPP et la défense de Sam, a occupé la Cour jusqu'à la mi-juillet.