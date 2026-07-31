Sénégal: Plaidoyer pour une meilleure représentation des femmes, des jeunes et des personnes handicapées dans les instances de décision

Dakar — Des organisations de la société civile ont appelé, jeudi, à Dakar, à renforcer la participation des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap aux processus électoraux et aux sphères de décision, estimant qu'une démocratie ne peut être pleinement accomplie tant qu'une partie importante de la population demeure sous-représentée dans les instances dirigeantes.

"La démocratie ne peut laisser en marge la moitié de la population, sa jeunesse et les citoyens en situation de handicap", a dit la présidente du Réseau Siggil Jigeen, Safiétou Diop, soulignant la nécessité de promouvoir les droits politiques des femmes et une gouvernance plus inclusive.

Elle prenait part à un atelier portant sur le coaching et le mentorat en faveur des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap tenu à la veille de la journée de la femme africaine, célébrée chaque 31 juillet.

Mme Diop a souligné que cette rencontre vise également à favoriser l'engagement des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap dans les processus électoraux et les espaces de décision.

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Elle a rappelé que cette initiative s'inscrit "dans la continuité des actions menées depuis plusieurs années par les organisations de la société civile pour promouvoir les droits politiques des femmes et une gouvernance plus inclusive", appelant à lever les barrières économiques, culturelles et institutionnelles qui freinent leur participation aux prises de décision.

"Les jeunes âgés de 18 à 35 ans représentent plus de 75 % de la population sénégalaise, alors qu'ils ne constituent que 37 % des électeurs inscrits sur les listes électorales, d'après les données issues des campagnes de mobilisation citoyenne menées depuis 2019", a déploré Safiétou Diop.

Elle a également déploré "le manque de données officielles sur la participation des personnes vivant avec un handicap", ce qui constitue un "obstacle supplémentaire" à leur inclusion politique.

La présidente du Réseau Siggil Jigeen a insisté sur la nécessité d'installer durablement des mécanismes de mentorat et d'accompagnement afin de permettre aux femmes, aux jeunes filles et aux personnes handicapées d'acquérir "les compétences, la confiance et les outils nécessaires pour accéder aux responsabilités publiques".

De son côté, le président de l'Organisation non gouvernementale Démocratie, droits humains et développement (ONG 3D), Moundiaye Cissé, a estimé que "la qualité d'une démocratie ne se mesure pas uniquement à la tenue d'élections régulières, mais aussi à la capacité de chaque citoyen d'accéder aux plus hautes fonctions de l'Etat".

Il a relevé, dans ce sens, que le Sénégal n'a enregistré que "trois candidatures féminines à l'élection présidentielle depuis l'instauration du multipartisme, sans qu'aucune femme n'accède à la magistrature suprême".

Il a également rappelé qu"'aucune femme n'a encore accédé à la présidence de l'Assemblée nationale", faisant observer, par ailleurs, que les fonctions exécutives locales demeurent "largement occupées par des hommes, malgré les avancées permises par la loi sur la parité".

M. Cissé estime que le constat est valable pour les jeunes et les personnes vivant avec un handicap, qu'il juge toujours "largement exclus" des centres de décision malgré les dispositions légales existantes.