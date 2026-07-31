Sénégal: Trafic de drogue - Un réseau international démantelé, six arrestations à Dakar (Police)

Dakar — Au moins six personnes ont été interpellées et un important stock de substances illicites saisis dans le cadre du démantèlement d'un réseau de trafic international de drogue à Dakar, a-t-on appris de source policière.

Les trafiquants présumés de drogue dont les identités n'ont pas été révélées ont été arrêtés dans la nuit du 24 au 25 juillet lors d'un coup de filet mené par des éléments de la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, a indiqué la police dans un communiqué rendu public jeudi.

Au total, 16,5 grammes de haschisch, 13 sachets de kush, 280 pilules d'ecstasy, un véhicule Volkswagen et 3 motos scooters, du matériel de conditionnement (balances, films étirables), une dizaine téléphones portables et du numéraire, ont été saisis, a détaillé la police nationale.

Le réseau s'activant à Dakar, dans les quartiers de Ouakam, Ngor, les Almadies et Point E, a été démantelé au cours d'une opération menée à la suite de l'exploitation minutieuse d'un renseignement par l'OCRTIS, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, a fait avoir la police.

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Elle assure qu'à la suite de filatures, d'interpellations, jusqu'à une perquisition décisive à Grand Dakar, les enquêteurs ont méthodiquement remonté la filière, piégeant les suspects de livraison en livraison jusqu'à leur refuge.

Les mis en cause risquent d'être poursuivis pour "association de malfaiteurs, détention et trafic international de drogues, ainsi que de blanchiment de capitaux".