Sénégal: Kédougou - Vers la distribution de 40.000 foyers améliorés (Coordinatrice)

Kédougou — Le Projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal (SENRM), compte distribuer 40. 000 foyers améliorés, appelés "fourneaux diambars" dans la région de Kédougou, a-t-on appris, jeudi, auprès de sa coordonnatrice du volet environnement, Ndèye Coumba Mbaye Diop.

"Cette initiative vise à offrir aux ménages des équipements de cuisson plus performants permettant de réduire la consommation de combustible, de diminuer les dépenses énergétiques des familles, de limiter les émissions nocives de fumée et de contribuer à la préservation de nos ressources forestières", a-t-elle expliqué.

Mme Diop intervenait ainsi à la réunion du Comité régional de développement (CRD) consacrée à la présentation des activités dudit projet ainsi qu'au lancement local du programme de diffusion de foyers améliorés, appelés "fourneaux diambars".

La réunion a été présidée par l'adjoint au gouverneur de Kédougou chargé du développement, Mouhamadoul Moustapha Gaye, en présence de préfets ainsi que le maire de la ville de Kédougou, Famakan Dembélé et des services techniques concernés.

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Ndèye Coumba Mbaye Diop a lancé un appel aux acteurs territoriaux afin qu'ils accompagnent activement la sensibilisation des ménages à l'appropriation de cette technologie et à la réussite de ce vaste programme.

"J'ai bon espoir, que votre présence à cette cérémonie, permettra de faciliter la mise en oeuvre du Programme national de diffusion des foyers améliorés et de contribuer à l'atteinte des objectifs globaux du projet", a-t-elle laissé entendre.

Elle a assuré que le Projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal, va fournir les efforts et la détermination nécessaires, pour atteindre les différents objectifs assignés.

Au-delà de ce programme de diffusion des foyers améliorés, poursuit la coordinatrice, d'autres activités de gestion des ressources halieutiques et forestières sont envisagées dans la région de Kédougou.

Elle a cité, entre autres, "un renforcement des capacités techniques et opérationnelles des directions des eaux et forêts, des parcs nationaux et de la règlementation environnementale et du contrôle, en matériels roulants, informatiques, de lutte contre les feux de brousse et en équipements individuels".

Mme Diop a annoncé l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de gestion de six réserves naturelles communautaires (Tomboronkoto, Bandafassi, Niméniké, Thiabédji, Dindéfélo et Oubadji) ainsi que la construction d'une brigade forestière et d'un triage forestier à Missirah Sirimana, département de Saraya.

Elle a indiqué aussi la construction de brigades forestières à Sabodola et Dakately, le renforcement de la gestion du Parc national Niokolo-Koba (PNNK), la construction d'un poste de surveillance à Niméniké, la réhabilitation du centre de formation de Dalaba et la construction de la piste Oubadji-Dalaba.

S'y ajoutent un programme de formation sur les études d'impact environnemental (EIE) et des risques technologiques, le développement d'outils d'évaluation d'études d'impact sur l'environnement et de gestion des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), précise-t-elle.

Le Projet SENRM, mis en oeuvre par le gouvernement du Sénégal avec l'appui de la Banque mondiale, a pour objectif dans son volet environnement, de contribuer à une gestion durable des ressources naturelles, notamment forestières, tout en créant des opportunités économiques au profit des populations des régions de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda et Sédhiou.