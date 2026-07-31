Sénégal: Lancement du programme YONU JAM - 200 nouveaux bus pour moderniser le transport interurbain

Le ministère des Transports terrestres et aériens (MITTA) a procédé, à l'Arène nationale de Pikine, au lancement officiel du programme YONU JAM, une initiative destinée à moderniser le transport interurbain au Sénégal et à améliorer les conditions de mobilité des populations.

La cérémonie a été présidée par le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye, en présence de plusieurs autorités administratives, de partenaires techniques et financiers, ainsi que de représentants de l'Association de financement des professionnels du transport urbain (AFTU), du Fonds de développement des transports terrestres (FDTT), de Coris Bank et du Service civique national.

Point d'orgue de cette cérémonie, la réception officielle de 200 nouveaux bus destinés aux dessertes interrégionales. Cet investissement, estimé à 12 milliards de FCFA, a été financé grâce au concours de Coris Bank et des constructeurs Yutong et Tata Motors. Ces nouveaux véhicules viennent renforcer une première flotte de 200 bus déjà mise en circulation depuis 2024, portant ainsi à 400 le nombre de bus déployés dans le cadre du programme.

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Prenant la parole, le ministre Abdoul Ahad Ndiaye a souligné la portée de cette initiative. « Nous posons aujourd'hui un acte concret au service des populations », a-t-il déclaré, rappelant que le programme YONU JAM s'inscrit dans la mise en oeuvre des recommandations issues des États généraux des transports ainsi que dans les orientations de l'Agenda national Sénégal 2050.

À travers ce programme, le MITTA entend mettre en place un réseau de transport interurbain plus sûr, plus moderne et mieux organisé, afin de répondre aux besoins croissants de mobilité des usagers sur l'ensemble du territoire national.

Le lancement de YONU JAM marque ainsi une nouvelle étape dans la politique de modernisation des transports terrestres, avec l'ambition d'offrir un service de qualité, de renforcer la sécurité des déplacements et de contribuer au développement économique et social des différentes régions du Sénégal.